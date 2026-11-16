Madagascar: Our Generation 2026 - Ismaëlle Sanda prête à défendre les couleurs de Madagascar à Tachkent

Ismaëlle Sanda a quitté Madagascar ce week-end pour rejoindre Tachkent, en Ouzbékistan. Elle y représentera la Grande île lors de la finale du concours international Our Generation 2026, prévue le 20 novembre.

Choisie à l'issue de la sélection nationale, l'artiste participera à cette compétition dédiée aux jeunes talents âgés de 9 à 16 ans, aux côtés de candidats venus de plusieurs pays. La finale réunira des représentants internationaux à l'occasion d'un rendez-vous musical mettant à l'honneur la créativité et l'expression artistique de la jeunesse.

À quelques jours de son passage sur scène, Ismaëlle affiche une grande sérénité. Selon ses propres déclarations, elle se sent parfaitement préparée pour cette échéance et aborde la compétition avec confiance et détermination.

Pour l'occasion, la jeune artiste interprétera « Nateraka ho Mpandresy » (« Née pour gagner »), une chanson créée spécialement pour le concours. Le titre véhicule un message d'espoir, de persévérance et de confiance en soi, des valeurs qu'elle entend partager à travers sa prestation.

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Ismaëlle Sanda est accompagnée dans cette aventure par Coach Kenny ainsi que par Melky, qui représentera également la délégation malgache en tant que membre du jury. Ensemble, ils porteront les couleurs de Madagascar lors de cette prestigieuse finale internationale, avec l'ambition de faire rayonner le talent de la jeunesse malgache sur la scène mondiale.