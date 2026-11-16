Madagascar: Association Tsiky - Première exposition réunionnaise

Le 14 novembre, au débarcadère de Saint-Paul, l'exposition photographique « Tissons des liens » a donné un visage à une histoire souvent racontée sans celles qui la portent. Organisée dans le cadre de la commémoration de l'arrivée des premiers Malgaches à La Réunion, cette exposition à l'initiative de l'association Miaro a réuni des portraits de femmes réalisés à Madagascar et à La Réunion autour d'un même fil conducteur : l'estime de soi.

Derrière chaque photographie se trouve une femme qui a accepté de se voir autrement. Une femme qui a choisi de révéler sa force, ses fragilités, son parcours. Ces images sont nées du projet Coeur de mère à Majunga, porté par l'association Tsiky, qui accompagne des femmes vers une meilleure confiance en elles. Le travail s'est poursuivi à Saint-Paul avec les participantes de la Maison de la Mère et de la Femme du Centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR).

Pour cette première exposition réunionnaise, Tsima, photographe de l'association Tsiky, a croisé son regard avec celui de Renaud Raharijaona. Ce dernier a signé six des portraits présentés. Ensemble, ils ont capturé des regards qui racontent davantage que des mots : la dignité retrouvée, le courage silencieux et la fierté d'exister pleinement.

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À travers cette exposition, l'association Tsiky souhaite célébrer des femmes, mais également rappeler que les liens entre Madagascar et La Réunion ne se résument pas à l'histoire. Ils vivent encore aujourd'hui dans les visages, les mémoires et les parcours de celles qui continuent à tisser, d'une rive à l'autre, une même humanité.