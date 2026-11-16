Madagascar: Antsirabe sous tension - 16 interpellations, un agent blessé et un couvre-feu

La contestation autour des taxes et des frais de location des cyclo-pousses a dégénéré à Antsirabe. Des bureaux communaux et des véhicules de police auraient été pris pour cible. Seize personnes ont été interpellées et un membre des forces de l'ordre a été blessé. Face à la persistance des troubles, un couvre-feu a été instauré dans le district d'Antsirabe I.

La tension est montée d'un cran samedi dans la capitale du Vakinankaratra. À l'origine du mouvement, le désaccord entre propriétaires et conducteurs de cyclo-pousses sur les frais de location. Les propriétaires réclament désormais 7 000 ariary par jour, contre 5 000 auparavant, certains évoquant même un tarif de 8 000 ariary. Une hausse justifiée notamment par l'augmentation des charges et des taxes communales. Pour les conducteurs, cette augmentation est difficilement supportable. Ils estiment que leurs revenus ne leur permettent pas d'absorber ces nouvelles charges. La contestation s'est ainsi transformée en mouvement de grève avant de dégénérer en troubles.

Des bâtiments et des véhicules pris pour cible. La situation s'est rapidement tendue, avec des actes de dégradation signalés dans plusieurs secteurs. Des bureaux de la commune urbaine, des locaux de la voirie ainsi que des véhicules de police auraient été pris pour cible par des manifestants. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les protestataires. Des grenades lacrymogènes ont été utilisées au cours de l'intervention. Seize personnes ont été interpellées, tandis qu'un membre des forces de l'ordre a été blessé. La contestation porte également sur les taxes imposées aux propriétaires de cyclo-pousses. Les protestataires évoquent notamment une taxe annuelle de 35 000 ariary. Le préfet d'Antsirabe, Ravakiniaina Randrianaivo, avance pour sa part un montant de 32 000 ariary, correspondant selon lui au tarif minimum légal.

Les commerçants de rue dans la contestation

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Le mouvement dépasse désormais le seul secteur des cyclo-pousses. Les commerçants de rue contestent eux aussi certaines mesures prises par la commune urbaine dans le cadre de l'assainissement de la ville. Des propriétaires de cyclo-pousses contestent par ailleurs l'application des taxes au titre de 2026, affirmant avoir déjà payé celles de 2025. Des divergences subsistent également sur les périodes et les montants effectivement acquittés.

Couvre-feu de 19 heures à 4 heures

Pour tenter de contenir les troubles, un couvre-feu a été instauré samedi soir dans le district d'Antsirabe I. La circulation et les déplacements sont ainsi interdits de 19 heures à 4 heures du matin. D'après la préfecture, cette mesure restera en vigueur jusqu'au rétablissement complet de l'ordre. Les conducteurs et les propriétaires de cyclo-pousses réclament désormais une révision des montants appliqués et une solution permettant la reprise de leurs activités. Mais après les dégradations et les affrontements avec les forces de l'ordre, la priorité des autorités reste le retour au calme dans la ville.