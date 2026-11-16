Madagascar: Pétanque/Championnat du monde - La Grande île veut reprendre sa couronne en Thaïlande

Madagascar nourrit de grandes ambitions pour le 52e Championnat du monde de pétanque en triplettes messieurs et le 17e Championnat du monde de tir de précision, prévus du 20 au 24 novembre à l'Université de Khon Kaen, en Thaïlande. Vice-championne du monde en 2024 après sa défaite en finale face à l'Italie sur le score de 13 à 11, la Grande île nourrit cette fois l'ambition de récupérer un titre mondial qui lui a échappé de peu.

À l'issue des regroupements et des évaluations techniques, quatre joueurs ont été retenus pour porter les couleurs nationales. Il s'agit d'Olivier Rakotomanana, dit « Liva » (CBC), au poste de pointeur, de Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty » (PAC), comme milieu, ainsi que de Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana (CBC), premier tireur. Ils seront épaulés par Lova Satamandimby Rakotoarisoa (SBA), deuxième meilleur tireur lors des tests de sélection. Les représentants malgaches ont reçu les encouragements du monde bouliste lors d'un grand tournoi organisé samedi à Ankatso par la Ligue Sport Boules Analamanga. Ce tournoi a été l'occasion de leur souhaiter bonne chance et de réaffirmer les ambitions nationales. « Notre objectif est clair : reconquérir le titre mondial. Madagascar était tout près du sacre lors de la dernière édition. L'équipe est prête à relever le défi et à ramener le trophée », affirme le sélectionneur Hery Morondava.

De son côté, Baloty mise sur son expérience internationale. « J'ai déjà disputé un championnat du monde en 2018, où nous avons été éliminés en demi-finale. En Italie également, nous avons atteint les demi-finales en doublette ainsi que la finale en tête-à-tête. Cette fois, je veux aller au bout et offrir le titre à Madagascar », confie-t-il. Champion du monde en doublette mixte en 2025, Lova affiche également ses ambitions. « Je suis prêt à défendre mon statut de champion du monde et à apporter ma contribution pour que Madagascar retrouve les sommets », assure-t-il. Même détermination chez Liva : « Nous nous sommes préparés sérieusement et nous donnerons le maximum pour atteindre notre objectif. » Ancien champion du monde junior, Tendry rêve, quant à lui, d'un premier sacre chez les seniors. « Porter le maillot national est une grande responsabilité. Je veux ramener le trophée à Madagascar et nous remettons notre parcours entre les mains de Dieu », souligne-t-il.

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Dans l'épreuve du tir de précision, Madagascar aura également un titre à défendre. Le Malgache Jean-François Daniel Riantsoa Rakotondrainibe, dit « Zigle », avait décroché la couronne mondiale en dominant la Hongrie sur le score de 46 à 32 en finale. Si le champion du monde en titre ne figure pas dans la sélection appelée à disputer le rendez-vous thaïlandais, la discipline reste l'un des principaux atouts de la Grande île sur la scène internationale.