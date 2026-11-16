Madagascar: UTCS/7e édition - Plus de 1 000 trailers attendus sur les Collines sacrées

Huit épreuves au programme, dont un ultra-trail de 100 km disputé en deux étapes. Les amoureux de la nature et de la course à pied sont invités à découvrir ou à redécouvrir les paysages du nord-est de la région Analamanga ce week-end.

Cette fois encore, les amoureux du trail auront de quoi satisfaire leur passion. Les nouveaux venus pourront découvrir les merveilles naturelles du Nord-Est de la région Analamanga, tandis que ceux qui ont déjà goûté aux sentiers de l'Ultra Trail des Collines Sacrées (UTCS) auront le plaisir de retrouver ces paysages qui donnent envie de revenir. À travers cette 7e édition, l'Office régional du tourisme d'Antananarivo (ORTANA), initiateur de l'événement, entend offrir une belle occasion aux participants de sortir du train-train quotidien, de se ressourcer au contact de la nature, de repousser leurs limites physiques ou encore, pour les coureurs les plus aguerris, de se mesurer aux autres.

Au-delà de la compétition, cette manifestation constitue également une invitation à la découverte touristique et culturelle de la région. Les organisateurs mettent une nouvelle fois les bouchées doubles afin d'offrir aux participants les meilleures conditions possibles, avant, pendant et après les différentes épreuves. Plus de 1 000 participants sont attendus au départ des huit courses proposées cette année.

Un ultra-trail de 100 km en deux étapes

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Parmi les épreuves phares figure l'Ultratour de 100 km (D+ 3 184 m), qui combine deux courses de l'UTCS : Vakinisisaony-Avaradrano et le Trail de Marovatana. Cette longue distance sera répartie sur deux étapes et deux journées. Les coureurs pourront ainsi bénéficier d'un temps de repos dans la soirée du samedi 21 novembre avant de reprendre la course dès le lendemain matin. Au total, 57 trailers sont inscrits sur cette distance exigeante. Le Trail de Marovatana, avec ses 32 km (D+ 1 302 m), constitue également l'un des rendez-vous les plus attendus. Il conduira les participants vers Mangabe, connu sous le nom de Koto Maditra par les riverains. Le parcours permettra notamment de découvrir un ensemble de tombeaux traditionnels, dont ceux de personnages historiques tels qu'Andriantsivongo et Andriantendro, considérés comme des devins et des astrologues à l'époque du roi Andrianampoinimerina.

Des parcours pour tous les niveaux

Les amateurs de distances intermédiaires ne seront pas en reste. L'UTCS propose notamment le Trail Tour des Sommets d'Ambatomanga, long de 30 km (D+ 1 722 m). Cette localité est également connue pour son histoire liée aux activités des anciens missionnaires de la London Missionary Society. Au programme figurent également le Trail Découverte d'Avaradrano (25 km), le Trail Découverte de Marovatana (18 km) et le Cross Trail d'Ambohitsimeloka, spécialement conçu pour les amateurs de course dans une ambiance plus ludique. Les plus jeunes auront aussi leur place avec le Kilonga Trail, une épreuve de 3 km réservée aux enfants à partir de 10 ans.

Une organisation tournée vers la sécurité

Pour assurer le bon déroulement des épreuves, les organisateurs prévoient les ravitaillements nécessaires tout au long des parcours. Une équipe médicale, des masseurs et des sapeurs-pompiers seront également mobilisés afin d'accompagner les participants. Les trailers seront répartis dans différentes catégories d'âge, allant des poussins, nés entre 2016 et 2017, jusqu'aux Masters 7 (1953-1957) et Masters 8 (nés avant 1952). Une manière de permettre à chacun, quel que soit son âge, de vivre pleinement sa passion. À quelques jours du rendez-vous, les préparatifs sont presque achevés. L'UTCS invite ainsi tous les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais surtout à profiter pleinement de cette aventure sportive et humaine afin d'en garder les meilleurs souvenirs.