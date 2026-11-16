Madagascar: À l'INSCAE, la théorie ne suffit pas !

À travers le portrait croisé générationnel de trois enseignants-chercheurs aux parcours complémentaires -- en marketing, finance et informatique de gestion --, l'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises (INSCAE) illustre ce qui fait sa marque de fabrique : une pédagogie résolument ancrée dans la réalité des entreprises et tournée vers les défis de l'intelligence artificielle.

Entrés en 1988, en 2018 ou issue de la promotion 2013 à l'INSCAE, Cyprien Patrice Botonavao, Joël Kiraën Andriamandimbisoa et Meva Bonard Andrianarison incarnent trois générations d'enseignants unies par une même exigence d'excellence et de professionnalisation.

Cyprien Patrice Botonavao enseigne l'informatique de gestion et la comptabilité informatisée. Stagiaire pendant six mois, professeur permanent depuis janvier 1989, il a également dirigé le département de perfectionnement aux affaires de l'établissement de 2008 à 2019, contribuant directement à la formation continue des cadres malgaches. Ingénieur issu des premières promotions de l'École nationale d'informatique (ENI), il a suivi un troisième cycle en gestion en France grâce à une bourse : « J'ai donc une double compétence », lance-t-il.

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Sa vocation est née des cours particuliers donnés dès la terminale, puis d'une visite d'étude au port de Toamasina. « À l'époque, le port disposait déjà de grands ordinateurs pour fonctionner. En plus de la découverte, j'ai été naturellement attiré par ce métier que l'on présentait déjà, dans les années 1980, comme un secteur d'avenir », raconte-t-il. Sa méthode, devenue une référence au sein de l'institut : l'apprentissage par la pratique. « Les cours théoriques n'occupent qu'une place marginale dans mes enseignements », assure-t-il. Une approche qui porte ses fruits : selon lui, près de 98 % de ses étudiants valident ses matières. Près de quatre décennies après ses débuts, il garde intacte sa passion de transmettre : « Il y a toujours des découvertes à faire et des choses sur lesquelles s'émerveiller dans les domaines de la technologie et de l'informatique », confie-t-il.

Une pédagogie portée par des praticiens de haut niveau

Cette culture du terrain se perpétue avec la nouvelle garde du corps professoral. Joël Kiraën Andriamandimbisoa, professeur permanent de finance, a rejoint l'INSCAE en 2018 après y avoir décroché deux masters -- en comptabilité, contrôle et audit, puis en recherche en sciences de gestion. Gérant du cabinet Kajy Partners (conseil en finance et business intelligence), il est également actif dans le secteur textile. Premier Malgache certifié expert en modélisation financière en 2024, il fait partie des quelque 300 détenteurs de ce titre prestigieux dans le monde -- un rayonnement international dont bénéficient directement les étudiants de l'institut.

« Enseigner, c'est une vocation », affirme-t-il. Son principe : « Je n'enseigne que les réalités », nourries de son vécu de dirigeant et de consultant. Chaque matière comporte un volet concret, « puisque tout le monde peut s'imprégner de la théorie, mais en intégrant les cas pratiques dans les modules, les étudiants peuvent appréhender les réalités des entreprises malgaches et s'habituer aux défis qu'elles rencontrent ».

Même exigence chez Meva Bonard Andrianarison, diplômée de la 31e promotion de l'INSCAE, aujourd'hui enseignante en marketing digital et comportement du consommateur. Titulaire de deux masters, elle prépare une thèse après dix ans d'expérience dans les services, la finance et le conseil. Ses cours reposent eux aussi sur des cas pratiques tirés du tissu économique local. « Le management, c'est gérer efficacement le capital humain pour atteindre les objectifs de l'entreprise », résume-t-elle, « mais dans les faits, c'est plus complexe ». « Quand vous travaillez bien, vous obtenez une promotion et on vous confie une équipe.

Ces personnes exercent le métier dans lequel vous excelliez jusque-là. C'est là que le management commence : au-delà de l'opérationnel, votre mission est désormais de gérer des gens qui font le même travail que vous », explique-t-elle. Évidemment, « les compétences et les points de vue diffèrent naturellement d'un individu à l'autre. Un bon manager comprend les dynamiques de son équipe et adapte les tâches qu'il assigne, afin que les activités convergent vers un même objectif », poursuit-elle, prônant la confiance plutôt que le micro-management.

Former les décideurs de demain face à l'intelligence artificielle

Cette alliance entre rigueur académique et agilité professionnelle prépare directement les diplômés de l'INSCAE aux mutations du monde économique. Aux jeunes, les trois enseignants recommandent d'abord de ne jamais cesser d'apprendre. « Ce qui marchait en 2010 peut ne plus fonctionner en 2026 », prévient Meva Bonard Andrianarison, qui les invite à se former aux nouvelles compétences du moment de l'analyse de données et de marché aux statistiques, jusqu'à l'économie. « On ne sait jamais tout », ajoute-t-elle. Pour Joël Kiraën Andriamandimbisoa, « la gestion et la finance sont partout », des budgets personnels aux comptes de l'État.

Face à l'intelligence artificielle, l'établissement affiche la même longueur d'avance : ses enseignants y voient un levier de performance, mais pas un substitut à l'intelligence humaine. « Elle est devenue incontournable », reconnaît Cyprien Patrice Botonavao : en comptabilité, « ce qui prenait une semaine peut désormais être fourni en deux heures ». Selon lui, le métier de comptable va profondément muter, et il revient aux futurs diplômés de poser les nouvelles bases de la vision stratégique de la profession.

Meva Bonard Andrianarison la juge performante sur la forme, mais limitée sur le fond : « Elle ne connaît ni votre marché ni votre entreprise. » Joël Kiraën Andrianarison conclut qu'il faut la maîtriser « sans toutefois en dépendre » : les entreprises ont besoin d'humains capables d'apporter des solutions concrètes. « Elles ont besoin d'une véritable force de proposition. » C'est précisément ce profil opérationnel que l'INSCAE s'attache à façonner, génération après génération.