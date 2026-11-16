Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - Baisse des cas positifs, mais les risques de propagation persistent

Le nombre de cas positifs de la maladie à virus Ebola est en diminution dans plusieurs zones de santé de l'Ituri, affirment ce lundi 16 novembre les autorités sanitaires provinciales.

Elles indiquent que malgré cette évolution jugée encourageante, les risques de propagation demeurent élevés en raison de l'insécurité, des mouvements de population et de la résistance de certaines communautés aux activités de riposte.

Selon des sources sanitaires locales à Bunia, sept cas positifs sont actuellement suivis au Centre de traitement d'Ebola de l'Institut supérieur des techniques médicales (ISTM), trois autres sont enregistrés dans la zone de santé de Rwampara.

La zone de santé de Niania, dans le territoire de Mambasa, compte également trois cas positifs.

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À Mongwalu, aucun cas confirmé n'est recensé à ce jour, même si quatre cas suspects restent sous observation.

La tendance est également à la baisse dans la zone de santé de Mambasa, où quatorze cas positifs sont actuellement enregistrés contre une vingtaine au cours des trois semaines précédentes.

Les autorités sanitaires attribuent cette amélioration à une plus grande adhésion des communautés aux mesures de prévention ainsi qu'aux efforts déployés par les équipes de riposte.

Le respect des mesures sanitaires, le signalement précoce des cas suspects et l'implication des relais communautaires auraient contribué à réduire le rythme de propagation de la maladie dans plusieurs localités.

Des risques persistants de propagation

Malgré ces progrès, plusieurs facteurs continuent de préoccuper les autorités sanitaires.

À Niania, l'arrivée de malades en provenance de Bafwasende, dans la province de la Tshopo, suscite des inquiétudes. Cette zone a récemment connu des difficultés dans la prise en charge des patients après des actes de vandalisme visant certaines structures sanitaires.

Les équipes de riposte font également face à une résistance persistante d'une partie de la population dans certaines zones minières, notamment aux PK 47 et PK 51, compliquant les activités de surveillance et de prise en charge.

À Mongwalu, les mouvements de population en provenance du Nord-Kivu font craindre l'apparition de nouveaux foyers de contamination, notamment vers Yedi, dans le territoire de Djugu.

Par ailleurs, l'insécurité continue de limiter l'accès des équipes sanitaires à certaines localités, dont la zone de Damas, réduisant ainsi l'efficacité des interventions de terrain.

Face à ces défis, les autorités sanitaires appellent les populations à maintenir les mesures de prévention et à collaborer avec les équipes de riposte afin d'éviter une reprise de la transmission de la maladie dans la province de l'Ituri.