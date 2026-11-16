Congo-Kinshasa: Des dizaines d'otages des ADF menacés de mort à Mambasa si la rançon de 2 000 USD n'est pas payée, alerte la société civile

Des dizaines de personnes enlevées il y a deux semaines par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) sur le site minier de Mbembese, dans le territoire de Mambasa, en Ituri, sont toujours retenues en otage. Selon la société civile dimanche 15 novembre, leurs ravisseurs exigeraient une rançon de 2 000 dollars américains pour la libération de chaque personne et menaceraient de tuer les otages.

Cette exigence intervient dans un contexte d'insécurité persistante qui fragilise déjà les conditions de vie des populations locales. Pour la société civile, les familles des victimes, déjà appauvries par les violences dans la région, éprouvent des difficultés à réunir les sommes réclamées.

La société civile appelle l'armée à traquer les ravisseurs

La coordination de la société civile, forces vives de Mambasa, condamne ces enlèvements et les demandes de rançon imposées aux familles. Son président, Yuma Mungeni, dénonce des actes qu'il qualifie de crimes contre l'humanité et de violations des droits humains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette structure citoyenne appelle les Forces armées de la RDC (FARDC) à intensifier les opérations contre les ADF afin de retrouver les otages et de neutraliser les assaillants.

Elle invite également les habitants à redoubler de vigilance et à collaborer avec les services de sécurité en signalant tout mouvement suspect.

De leur côté, les autorités militaires affirment que le gouvernement a renforcé les effectifs de l'armée dans la région. Elles assurent que des opérations sont en cours pour neutraliser les rebelles ADF.

En attendant, les familles des personnes enlevées restent sans nouvelles de leurs proches, toujours aux mains de leurs ravisseurs.