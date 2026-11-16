Afrique: Francophonie - Diomaye Faye - Ghazouani, les bonnes cordes de la mauritanienne Coumba BA

L'ancienne ministre Dr Coumba BA (56 ans), proche du président mauritanien Mohamed Cheikh El-Ghazouani et candidate au poste de Secrétaire générale de l'OIF (Organisation internationale de la Francophonie) garde intactes ses chances, après la ligne de friction radicale qui oppose Kigali à Kinshasa. Les présidents Diomaye FAYE et Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani ont eu des échanges sur le dossier de la candidate de Nouakchott. Une épreuve cruciale sur fond d'ambitions affichées

« La rude bataille d'influence des câbles sur l'axe Kigali- Kinshasa n'arrange pas les choses, mettant mal à l'aise Paris et Québec et risquerait de requinquer le candidat roumain Dacian Ciolos- qui pourrait être le troisième larron de cette compétitions » écrivait Confidentiel Afrique dans une édition électronique précédente.

De folles rumeurs sur le retrait de la candidature de l'égérie politique mauritanienne Coumba BA, qui visaient à l'éjecter de la course, ont donné plus de cran à la candidate de Nouakchott qui a déployé sa machine diplomatique sur place à Phnom Penh au Cambodge.

Diomaye et Ghazouani abattent leurs dernières cartes pour la candidate de l'Afrique de l'Ouest

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Mais, l'affrontement diplomatique implacable entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi remet de plus en plus sur orbite deux candidatures : Coumba Ba et Dacian Cioloș selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dit-on pousse les pions depuis son arrivée à Phnom Penh pour trouver une issue heureuse à la candidature mauritanienne.

Une épreuve délicate pour le président Bassirou Diomaye Faye qui assure aussi la présidence de la CEDEAO. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le président Diomaye Faye a appelé les États africains à une réunion ce soir même, après s'être entretenu avec son homologue mauritanien Mohamed Cheikh El-Ghazouani.

Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et diplomatiques, Dr Coumba Ba insiste sur la nécessité de règles transparentes : « Il faut aussi que les modalités de désignation soient parfaitement claires et comprises par tout le monde. Nous avons exprimé des réserves sur le recours à la majorité simple en l'absence de consensus. Une responsabilité comme celle de secrétaire générale de la Francophonie, une organisation qui regroupe plus de 90 États et gouvernements, doit reposer sur un soutien très large.»

Portant la vision d'une «Francophonie d'utilité, de cohérence et d'équilibre », Dr Coumba Ba entend maintenir le cap d'une diplomatie de dialogue et de concorde.

Après la nuit des longs couteaux entre Emmanuel Macron, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, Coumba Bâ joue sur l'accordéon ultime Diomaye- Ghazouani pour « neutraliser » le Roumain Dacian Cioloș, qui risque de tirer grand profit des grandes divisions africaines. Les pays africains vont- ils se ranger derrière la candidate mauritanienne Coumba Ba? C'est tout l'enjeu de ce Sommet de Phnom Penh.