Ile Maurice: Le quatrième suspect dénonce des brutalités policières devant la justice

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal , surnommé Belo, survenu le 27 octobre à La Caverne, Vacoas, a connu un nouveau rebondissement au tribunal de Curepipe, jeudi. Asadullah Muhammad Mubin Ramjanally, 21 ans, quatrième suspect arrêté dans cette affaire, a dénoncé de présumées brutalités policières subies lors de son interrogatoire dans les locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT) à Port-Louis.

Arrêté le 4 novembre et soupçonné d'avoir apporté son aide à d'autres individus impliqués dans le meurtre de Selven Iyempermal, le jeune homme est provisoirement inculpé d'«aiding and abetting the author in the commission of a crime». Assisté de Meᣵ Nabiil Shamtally et Jaaved Fareed, le suspect a affirmé devant la cour avoir été frappé et contraint de signer une déposition alors qu'il refusait d'en faire sans la présence de ses avocats.

Le suspect a également soutenu être en mesure d'identifier les policiers qu'il accuse de l'avoir agressé, ajoutant que certains faisaient partie de son escorte lors de sa comparution. Questionné sur les raisons de son silence jusqu'ici, Ramjanally a indiqué qu'il s'agissait de sa première comparution depuis les faits allégués et qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat au moment de son arrestation. À la suite de ces déclarations, le magistrat a ordonné qu'aucune déposition ne soit recueillie du suspect en l'absence de ses représentants légaux. La cour a également demandé que les policiers visés par ses accusations ne participent plus à son escorte. Selon la défense, le jeune homme envisage de saisir l'Independent Police Complaints Commission (IPCC).

Ses avocats ont également indiqué que ses proches n'auraient pas été informés qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre, mais avisés qu'il était interrogé dans une affaire de vol. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce meurtre. Plusieurs suspects ont déjà été arrêtés, tandis que ces allégations de brutalités policières devraient faire l'objet d'une procédure distincte auprès de l'IPCC.

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