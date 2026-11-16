Afrique: Westcoast International remporte le concours de Mauritius Finance

Treize établissements secondaires ont participé à la troisième édition du concours vidéo organisé par Mauritius Finance, dont cinq ont été retenus en finale. Westcoast International Secondary School a remporté la compétition et un prix de Rs 50 000. Sookdeo Bissoondoyal State College s'est classé premier dauphin, avec Rs 40 000, tandis que Belle Rose State Secondary School Girls a décroché la troisième place et une récompense de Rs 30 000.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le mercredi 11 novembre dans les locaux de Mauritius Finance, à Ébène, où des certificats ont également été remis à l'ensemble des participants. Cette troisième édition, placée sous le thème Mauritius vs the World: Can our financial centre still compete?, invitait les élèves à s'interroger sur la compétitivité du centre financier mauricien face à la concurrence internationale. Elle avait aussi pour objectif de les familiariser avec les activités du secteur des services financiers et les perspectives de carrière qu'il offre.

Intervenant lors de la cérémonie, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a rappelé le poids de cette industrie dans l'économie nationale. Le secteur représente environ 13 % du produit intérieur brut et contribue à l'emploi, aux recettes fiscales ainsi qu'aux investissements.

Elle a également évoqué le potentiel de Maurice à se positionner comme une porte d'entrée vers l'Afrique. Pour renforcer cette position, elle a insisté sur la nécessité d'améliorer l'environnement des affaires, de diversifier les produits financiers et de miser sur l'innovation technologique.

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S'adressant aux élèves, Jyoti Jeetun les a encouragés à croire en leurs capacités et à saisir les possibilités de développement personnel et professionnel. Elle a également rappelé que les échecs pouvaient constituer des occasions d'apprentissage et contribuer à renforcer leur résilience.

De son côté, le Chief Executive Officer de Mauritius Finance, Faraz Rojid, a souligné l'importance de faire connaître les activités du secteur financier aux jeunes dès le secondaire. Il a salué la créativité des participants ainsi que les idées présentées dans leurs vidéos.