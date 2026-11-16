Afrique: Questions à... Jessica Naga - «L'Afrique ne manque pas d'opportunités, elle manque de circuits fiables»

interview

Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

Basé à Maurice, le groupe MINDEX a obtenu en 2022 la première licence de fournisseur de services d'actifs virtuels délivrée par la Financial Services Commission. Il utilise la blockchain pour créer, conserver et échanger des actifs, avec l'ambition de relier les marchés africains aux capitaux internationaux. Sa CEO, Jessica Naga, également présidente de l'AmCham Mauritius, interviendra au US-Africa Business Summit, organisé à Maurice du 6 au 9 décembre. Elle explique ce que les actifs numériques peuvent changer dans les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, et le rôle que peut jouer Maurice.

Pouvez-vous présenter MINDEX et ce que fait le groupe aujourd'hui ?

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MINDEX Group, dont le siège est à Maurice, construit une infrastructure financière réglementée, utilisant les technologies émergentes, pour relier les marchés africains aux capitaux internationaux. Nos licences nous permettent de créer, conserver et échanger des actifs de toute nature, en utilisant la technologie blockchain. Notre conviction est simple : l'Afrique ne manque pas d'opportunités, elle manque de circuits fiables pour déplacer l'argent, régler les transactions et protéger les investisseurs. C'est cette lacune que nous traitons depuis Maurice. Je suis également la présidente de l'AmCham Mauritius, ce qui me donne une vision directe de ce que les entreprises américaines et leurs partenaires africains attendent les uns des autres.

Qu'attendez-vous du «US-Africa Business Summit», et quels types de partenaires espérez-vous y rencontrer ?

Je suis honorée d'avoir été invitée à intervenir lors de cette conférence, qui amène le Corporate Council on Africa à Maurice du 6 au 9 décembre. Mon attente est qu'elle transforme la discussion en exécution : l'enjeu n'est plus de dialoguer, mais de concrétiser. J'espère rencontrer des investisseurs américains, des acteurs de la fintech et des paiements, ainsi que des institutions à la recherche d'une plateforme conforme et bien gouvernée pour déployer des capitaux à travers l'Afrique. Du côté africain, je souhaite échanger avec des entreprises prêtes à passer à l'échelle, qui ont besoin de bons partenaires et de bonnes structures pour franchir cette étape.

Quel rôle les actifs numériques et la blockchain peuvent-ils jouer dans les échanges entre l'Afrique et les États-Unis ?

Aujourd'hui, transférer de l'argent entre l'Afrique et les États-Unis est lent, coûteux et souvent indirect, car les paiements reposent sur de longues chaînes d'intermédiaires et sur des infrastructures héritées. L'utilisation de la blockchain et les actifs numériques réglementés peuvent raccourcir cette chaîne, réduire les coûts et rendre les transactions plus transparentes et plus traçables. Pour les petites et moyennes entreprises, cela peut se traduire par un accès plus rapide au fonds de roulement. Pour les investisseurs, c'est une visibilité bien plus claire sur la destination des fonds. La condition, toutefois, est la réglementation et la conformité. La technologie seule ne crée pas la confiance ; placée dans un cadre crédible, elle le peut.

MINDEX veut répondre aux lacunes des infrastructures financières en Afrique. Concrètement, quels problèmes rencontrent aujourd'hui les entreprises et les investisseurs africains ?

Ces défis sont très concrets. Les paiements transfrontaliers sont chers et lents, et la conversion des devises ajoute frictions et coûts. De nombreuses entreprises peinent à accéder au financement et aux capitaux internationaux. Les investisseurs, eux, s'inquiètent de l'incertitude réglementaire, du risque de contrepartie et des possibilités de sortie. La fragmentation des marchés rend en outre difficile la construction d'une échelle régionale. Il s'agit de problèmes d'infrastructure, et ils peuvent être résolus : par de meilleurs circuits de paiement, une réglementation claire et des juridictions de confiance. C'est le travail auquel MINDEX s'engage, jour après jour, depuis Maurice.

Comment Maurice s e positionne-t-elle sur la régulation des actifs virtuels par rapport aux autres places financières ?

Maurice a choisi de légiférer tôt plutôt que d'attendre. La Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021 a créé un cadre de licences placé sous l'autorité de la Financial Services Commission de Maurice : les opérateurs évoluent selon des règles claires en matière de gouvernance, de capital, de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des investisseurs. Cette démarche est délibérée : il s'agit d'attirer des acteurs sérieux et conformes plutôt que de proposer la réglementation la plus légère. Pour les investisseurs institutionnels, cette crédibilité compte davantage que la rapidité. Maurice est une juridiction bien réglementée, transparente et stable, forte d'une longue expérience comme plateforme d'investissement vers l'Afrique.

Quelle place le secteur des services financiers mauricien peut-il occuper dans les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ?

Maurice peut être le pont. Son secteur financier a des décennies d'expérience dans la structuration d'investissements transfrontaliers vers l'Afrique, appuyé par un système juridique solide, un réseau de conventions fiscales et d'investissement, une main-d'oeuvre qualifiée et un environnement bilingue favorable aux affaires. Pour les investisseurs américains qui souhaitent s'exposer à l'Afrique avec sécurité juridique et un écosystème de services professionnels autour d'eux, Maurice est un centre financier international tout désigné. L'ambition de MINDEX est de s'appuyer sur ce socle en associant la force de structuration mauricienne à une infrastructure moderne de paiement et d'actifs numériques, afin que les capitaux américains atteignent les entreprises africaines plus efficacement et en toute confiance.

Quel message adresseriez-vous aux entreprises mauriciennes qui envisagent de participer au sommet ?

Participez, et venez avec un objectif clair. Ce type de rencontre récompense ceux qui arrivent préparés, avec une offre bien définie, des partenaires précis en tête et la volonté d'assurer un suivi par la suite. Accueillir la conférence à Maurice, du 6 au 9 décembre, est une occasion rare de rencontrer des décideurs américains et africains sans quitter le pays. J'ajouterai que l'AmCham et le CCA sont des organisations distinctes qui partagent un même objectif : renforcer le corridor commercial et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. L'AmCham Mauritius soutient pleinement le travail du CCA, y compris cette conférence. Lorsque les deux organisations avancent dans le même sens, ce sont les entreprises mauriciennes et africaines qui en bénéficient le plus.