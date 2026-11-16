Ile Maurice: À Curepipe, les anciens combattants font vivre la mémoire

Derrière les gerbes de coquelicots et les deux minutes de silence, il y a des histoires de vie, des souvenirs de jeunesse et des valeurs qui traversent les générations. À Curepipe, le jour du Souvenir a aussi été l'occasion de donner la parole à ceux qui ont porté l'uniforme et dont la mémoire reste intacte.

Le temps passe, mais le devoir de mémoire demeure. Comme chaque année, le jour du Souvenir a été célébrée devant le monument dédié aux soldats morts dans l'exercice de leur devoir durant les Première et Seconde Guerres mondiales, devant le Collège Royal de Curepipe. Une cérémonie solennelle à laquelle ont participé plusieurs anciens combattants, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, (de retour au pays), le président de la République, Dharam Gokhool, ainsi que plusieurs dignitaires.

Sous la tente dressée dans la cour du collège, l'Armistice n'était pas qu'une date dans les livres d'histoire. Pour les anciens combattants présents, c'était avant tout un moment où les souvenirs, parfois enfouis depuis des décennies, refont surface.

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Face à la statue de bronze sculptée par James Alexander Stevenson, représentant deux soldats alliés, le Français Le poilu et le Britannique Tommy, les regards se sont figés lorsque le Last Post, interprété par le Police Band, a retenti. Un instant chargé d'émotion, suivi de deux minutes de silence en hommage aux disparus.

À 101 ans, une mémoire toujours vivante

Parmi les anciens combattants présents, Ravin Ramyead garde des souvenirs précis de ses années de service militaire. En 1946, il était basé à Nairobi. Une expérience qui, au-delà de son engagement, lui a transmis une discipline qu'il applique encore aujourd'hui. «J'avais servi à Nairobi. Vous savez, grâce à cette vie dans l'armée, je peux dire que j'ai eu une vie très disciplinée. Je sais à quelle heure il faut aller dormir, à quelle heure il faut manger et à quelle heure il faut se réveiller. Cette formation m'accompagne encore tous les jours.»

Avec un sourire, il ajoute : «Vous savez quel âge j'ai ? 101 ans ! Et je me porte bien, à part un petit peu de surdité.» À ses côtés, son fils Kishore souligne que cette discipline a également marqué son éducation et sa propre manière de vivre. «Comme mon père, j'ai une vie où il y a de la discipline, que ce soit dans ma manière de manger, de dormir ou de faire du sport», confie-t-il. Et le secret de la longévité de Ravin Ramyead ? Le sport, tout simplement. «Tous les matins, avant le petit-déjeuner, je fais au moins 30 minutes de marche. Dans l'après-midi, je marche aussi un peu. Je vais faire mon marché ou encore au supermarché, seul.» À 101 ans, il tient ainsi à préserver son autonomie et ses habitudes quotidiennes.

Des valeurs transmises aux générations suivantes

Autre témoin de cette époque, Goinsamy Gonesamy Govindan a servi dans l'armée entre 1948 et 1954. Basé en Égypte, il conserve la fierté d'avoir représenté son pays. «On nous avait pris pour nettoyer, pour aider, et il fallait suivre les consignes à la lettre. Il ne fallait pas refuser de suivre les ordres. Cela m'a beaucoup appris. J'ai pris tout ce que j'ai appris et je l'ai inculqué à mes enfants», explique-t-il.

Pour ces anciens soldats, l'expérience militaire a donc dépassé le cadre du service. Elle leur a enseigné la rigueur, le respect des consignes et le sens des responsabilités, des valeurs qu'ils ont ensuite transmises à leurs enfants. Des leçons de vie qui continuent de résonner bien après les années passées sous l'uniforme.

Sur le plan protocolaire, la cérémonie s'est déroulée sous une chaleur particulièrement intense à Curepipe. Les conditions climatiques ont même nécessité l'évacuation de certains membres de l'assistance. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a déposé un bouquet de coquelicots au pied du monument, tout comme le président de la République, Dharam Gokhool. Plusieurs autres dignitaires ont également rendu hommage aux soldats disparus en déposant des fleurs. Plusieurs ministres et députés étaient également présents pour l'occasion.

Mais au-delà des gestes officiels, cette journée a surtout rappelé que derrière chaque monument se cachent des destins et des sacrifices. À travers les témoignages des anciens soldats, c'est une partie de l'histoire qui continue de vivre. Car tant que ces voix pourront raconter, le souvenir de ceux qui ont servi et sont tombés ne s'effacera pas.