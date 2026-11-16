Togo: Produire, transformer, valoriser

Exporter du coton brut pour racheter des tee-shirts, vendre du cacao pour importer du chocolat : c'est le schéma dont le Togo veut sortir. Pour le dire haut et fort, le pays s'est offert lundi sa première Semaine nationale de l'industrie, et les Nations unies ont aussitôt répondu présent.

Leur coordonnatrice résidente, Coumba Dieng Sow, a promis d'aider le pays à trouver des solutions concrètes pour accélérer sa transformation productive. Elle veut faire de l'industrie un levier de prospérité partagée, d'inclusion et de développement durable.

Les agences onusiennes ne partent pas de zéro : elles ont déjà formé des acteurs économiques, accompagné des milliers de jeunes entrepreneurs, soutenu des coopératives et aidé des entreprises togolaises à se positionner sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Mais une usine, il faut d'abord la financer. Sur ce point sensible, Coumba Dieng Sow a salué les réformes engagées pour mieux mobiliser et dépenser les ressources internes. Elle s'est dite prête à explorer avec Lomé de nouvelles sources de financement.

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Jusqu'au 22 novembre, la Semaine décline son thème : « Accélérer l'industrialisation togolaise : transformation productive, innovation et compétitivité ». Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Arthur Lilas Trimua, y voit l'occasion de mettre en lumière ceux qui font l'économie et de rallier la jeunesse à l'idée d'un Togo qui produit, transforme et valorise ses richesses.

Il a surtout rappelé une évidence trop souvent oubliée : ce ne sont pas les machines qui font l'industrie, ce sont les femmes et les hommes qui les font tourner. Aux jeunes Togolais, le message est clair : l'industrialisation ne se regarde pas, elle se construit.