Togo: Un centre d'excellence pour former aux métiers de l'industrie

16 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le futur Centre d'excellence de formation technique et professionnelle de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (CEFTP-PIA) formera dans cinq filières stratégiques, rapporte L'Économiste dans son édition de lundi. Le textile, l'agroalimentaire, la maintenance industrielle, le transport et la logistique figurent au programme.

L'objectif est de fournir aux entreprises installées sur la plateforme une main-d'oeuvre qualifiée, adaptée à leurs besoins.

Lancée en 2021 à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé, la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) est née d'un partenariat entre l'État et le groupe Arise IIP.

Sur plus de 400 hectares, elle accueille des usines qui transforment sur place les matières premières du pays, notamment le coton, le soja et la noix de cajou, avant leur exportation par le port de Lomé. Elle doit permettre au Togo de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.