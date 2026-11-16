Conduisant personnellement la délégation marocaine à la 25e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), qui se tient du 16 au 23 novembre 2026 à Vilamoura, au Portugal, le ministre délégué chargé de la Pêche maritime, Ahmed El Mehdi Mezouari a livré une allocution forte, saluée pour sa rigueur et sa vision prospective. Le responsable gouvernemental a réaffirmé avec force l'engagement indéfectible du Royaume, placé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la préservation intransigeante des ressources marines et de la promotion d'une économie bleue durable, inclusive et résiliente.

D'entrée de jeu, le ministre a tenu à lever toute ambigüité sur la position de Rabat face aux défis globaux qui pèsent sur les écosystèmes marins. Dans un monde en proie aux bouleversements climatiques et aux pressions exercées sur les stocks halieutiques, le Maroc choisit résolument la voie de la responsabilité partagée. « Le Maroc prendra pleinement sa part dans l'effort collectif de préservation de nos ressources marines. Nous sommes ici pour contribuer aux solutions, assumer nos responsabilités et construire les compromis qui permettront à notre Commission d'avancer », a déclaré Ahmed El Mehdi Mezouari devant les délégués internationaux, érigeant la durabilité non pas comme une contrainte subie, mais comme un choix stratégique souverain.

La science et la rigueur au service de la pérennité des stocks

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Pour le Maroc, la protection des richesses de la mer ne relève pas de voeux pieux, mais d'une exigence scientifique et pragmatique. Rappelant que la durabilité engage directement la responsabilité du pays envers ses pêcheurs, ses communautés côtières et les générations futures, le ministre a souligné que cet équilibre est également le socle fondamental de la sécurité alimentaire nationale. C'est pourquoi le Royaume demeure pleinement déterminé à poursuivre ses efforts constants de conservation, à renforcer les mécanismes d'observation scientifique et à intensifier la lutte implacable contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Cette démarche exige parfois des arbitrages difficiles et des décisions courageuses que le Maroc assume pleinement, à la condition expresse qu'elles soient rigoureusement fondées sur des données scientifiques avérées, équitablement conçues et collectivement respectées par l'ensemble des parties prenantes. Dans cette perspective, Ahmed El Mehdi Mezouari a résumé la philosophie de son département par une formule appelée à marquer les esprits : « Le courage de préserver aujourd'hui, c'est la possibilité de pêcher demain. »

Coopération Sud-Sud et solidarité atlantique

L'allocution du ministre n'a pas manqué de mettre en lumière la dimension géopolitique de la politique maritime marocaine, ancrée dans la Vision Royale pour l'Atlantique. Face aux mutations profondes des écosystèmes marins, le Maroc plaide pour un renforcement substantiel de la coopération Sud-Sud, érigeant le partage des connaissances, la formation et le transfert de compétences au profit des pays en développement au coeur de l'action internationale.

Une responsabilité commune, a insisté le responsable, appelle nécessairement des moyens d'agir réellement partagés. Le Royaume entend ainsi contribuer activement à un espace atlantique décloisonné, où la circulation de l'expertise scientifique et la solidarité interétatique produisent des résultats tangibles, garantissant que les impératifs de préservation environnementale ne se traduisent jamais par une marginalisation des économies en développement.

Des propositions constructives et équitables sur les dossiers sensibles

Abordant les dossiers techniques au coeur de cette session extraordinaire de l'ICCAT, la délégation marocaine a su décliner des propositions résolument pragmatiques et équitables. Concernant l'albacore et le thon obèse, le Royaume a ainsi affirmé sa disposition pleine et entière à contribuer aux efforts collectifs de reconstitution des stocks, tout en insistant sur l'impératif d'une répartition équitable du total admissible des captures qui garantisse aux pays en développement le droit légitime de faire prospérer leurs pêcheries et d'assurer des emplois stables.

S'agissant ensuite de l'espadon de la Méditerranée, le Maroc soutient l'institutionnalisation d'un processus d'évaluation des stratégies de gestion fondé sur la science, tout en demeurant particulièrement attentif aux réalités socio-économiques des pêcheries concernées et à l'équilibre indispensable de leur répartition. Enfin, sur le volet crucial de la lutte contre la pêche illicite et de la préservation de la biodiversité, le ministre a rappelé que la protection des espèces vulnérables et la lutte contre les contournements de règles sont les garants essentiels de la santé globale des écosystèmes marins.

Ahmed El Mehdi Mezouari a, par ailleurs, lancé un vibrant appel à l'action collective, exhortant l'assemblée à faire de cette session un tournant décisif : « La mer nous relie. Sa préservation nous oblige. Faisons de cette session un moment de décision à la hauteur de cette responsabilité, pour que nos pêcheurs puissent vivre dignement de leur métier et que nos enfants héritent d'une mer capable de tenir ses promesses. »