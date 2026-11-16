Togo: Région des diversités

Pour diversifier son offre culturelle et touristique, la région de Kara met en avant sept grandes manifestations traditionnelles qui témoignent de la richesse du patrimoine local.

Trois d'entre elles sont des rites initiatiques. Dans le Bassar, le T'Bol, ou danse du feu, est célébré par des initiés.

Dans la Binah, le Hiling soumet les jeunes garçons kabyè à des épreuves de courage et d'endurance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la Kozah, le Habyè est une cérémonie mystique qui marque l'entrée des initiés dans la classe guerrière des Kondona.

Les autres célèbrent les récoltes. Dans le Doufelgou, le Sintou-Djandjaagou rend hommage aux ancêtres pour les bonnes récoltes.

Dans l'Assoli, le Kamaka fête les moissons par des rites, des chants et des danses. Dans la Kéran, le Tislim-Difoini-Oboudam associe fête des récoltes et rites initiatiques des communautés lamba, tamberma et gangan.

Dans le Dankpen, le N'Nidak marque la fête de la nouvelle igname chez les Konkomba.

Transmises de génération en génération, ces traditions racontent l'histoire des communautés et préservent leur identité. Les autorités régionales veulent les valoriser pour attirer davantage de visiteurs et d'investisseurs.

La région a d'autres atouts. Elle abrite le Koutammakou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la réserve de la Kéran, le parc animalier de Sarakawa et la réserve des éléphants de Tchamdè.