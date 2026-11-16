Maroc: Le ministre de l'Agriculture à Chtouka-Aït Baha pour s'enquérir des contraintes liées à la filière de la tomate

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime et de la Souveraineté Alimentaire, Khalid Hatimy, a effectué, dimanche, une visite de terrain au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha afin de s'enquérir des contraintes qui pèsent sur la filière de la tomate.

« Cette visite à Chtouka-Aït Baha, premier bassin de production de tomates au Maroc, a constitué l'occasion de s'enquérir des contraintes auxquelles fait face cette filière en vue de résoudre l'ensemble des problématiques que connaît chaque étape du circuit depuis la production jusqu'à la commercialisation », a indiqué M. Hatimy dans une déclaration à la presse.

Il s'agit aussi de « protéger » le marché marocain avec des prix et des quantités « raisonnables » pour approvisionner le marché intérieur et renforcer la souveraineté alimentaire du pays tout en poursuivant les activités d'exportation, a-t-il expliqué.

Le ministère va prendre des mesures à cet égard en vue de parvenir à « des solutions stratégiques au service du secteur tout en assurant un certain équilibre entre l'agriculteur, le consommateur ainsi que les intermédiaires », a assuré M. Hatimy.

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Lors de cette visite, le ministre s'est rendu à une pépinière de production de plants de tomates dans la commune de Sidi Bibi, où des explications lui ont été fournies au sujet des efforts déployés pour améliorer les plants de tomates, notamment en ce qui a trait à la résistance aux maladies et aux virus, à l'adaptation aux changements climatiques et à la hausse de la productivité.

M. Hatimy, qui était accompagné notamment du gouverneur de la province de Chtouka-Aït Baha, Mohamed Salem Essabti, a aussi visité une exploitation de production de la tomate ronde dans la commune d'Inchaden, où il s'est informé des diverses techniques modernes utilisées dans la production, la valorisation des produits et l'amélioration de leur qualité dans le respect des normes de sécurité sanitaire et environnementale.

Le ministre s'est enfin rendu à une grande station de valorisation des fruits et légumes qui s'appuie sur des technologies de pointe dans la transformation des produits agricoles et le développement des systèmes de conditionnement. Lors de sa visite dans la province de Chtouka-Aït Baha, M. Hatimy a échangé avec plusieurs professionnels de la filière de la tomate pour s'enquérir des contraintes auxquelles ils sont confrontés ainsi que de leurs attentes.