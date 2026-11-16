Afrique: Maroc/Niger - Le Royaume à un pas de la qualification

Le Maroc retrouve le Niger, mardi au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, à l'occasion de la quatrième journée des éliminatoires (groupe A) de la CAN 2027. Une rencontre importante pour les Lions de l'Atlas, qui ont l'occasion de franchir une nouvelle étape vers la qualification et de conforter leur statut de leaders du groupe.

La sélection nationale aborde ce rendez-vous avec le plein de confiance après un début de campagne parfaitement maîtrisé. Trois matches, trois victoires. Les hommes de Mohamed Ouahbi ont successivement dominé le Gabon (2-0), le Lesotho (2-0) et le Niger (5-1). Un parcours sans faute qui témoigne de la régularité et de la solidité affichées par les Lions de l'Atlas depuis le coup d'envoi des éliminatoires.

Avec neuf points au compteur, neuf buts inscrits et un seul encaissé, le Maroc occupe seul la première place de son groupe. Un bilan qui illustre aussi bien son efficacité offensive que sa solidité défensive. Les coéquipiers de Yassine Bounou ont, ainsi, envoyé un signal fort à leurs concurrents, confirmant leur ambition de rallier la phase finale de la compétition.

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Au-delà des résultats, l'une des principales satisfactions de cette campagne réside dans la richesse et l'équilibre de l'effectif national, qui associe joueurs expérimentés et jeunes talents prometteurs. L'expérience de plusieurs cadres constitue un atout important pour encadrer un groupe en pleine évolution, tandis que la nouvelle génération apporte fraîcheur, enthousiasme et solutions offensives. Cette complémentarité permet au sélectionneur de disposer d'un collectif compétitif, capable de répondre aux exigences de cette campagne.

La victoire contre le Niger (5-1) a d'ailleurs mis en lumière le potentiel de cette jeunesse, avec notamment les réalisations d'Ayoub Oufkir et de Yassir Zabiri. Les deux jeunes attaquants ont profité de cette confrontation pour se distinguer et confirmer leur capacité à apporter leur contribution à l'équipe nationale. Leur rendement illustre la qualité du vivier marocain et la volonté de donner progressivement davantage de place aux jeunes éléments aux côtés des joueurs chevronnés.

Face au Niger, déjà battu lors de la précédente journée, le Maroc aura donc une nouvelle occasion de confirmer sa supériorité. Le Mena, qui compte trois points après trois rencontres, tentera de réagir et de compliquer la tâche aux Nationaux. Mais les Lions de l'Atlas disposent d'une belle opportunité pour poursuivre leur marche en avant.

Une victoire mardi permettrait au Maroc de porter son total à douze points et de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2027. À trois journées de la fin, les hommes de Mohamed Ouahbi sont ainsi à un pas de leur objectif.

Devant leur public, les Lions de l'Atlas auront à coeur de confirmer leur bonne dynamique, de préserver leur invincibilité et de valider leur billet pour le rendez-vous continental prévu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.