Maroc: FrancoTech 2026 - Le Royaume met en avant son offre technologique et ses ambitions à l'international

Le Maroc met en avant son potentiel technologique et ses ambitions à l'international à l'occasion de sa participation à FrancoTech 2026, salon de l'innovation francophone organisé du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, en marge du 20e Sommet de la Francophonie.

À travers un pavillon porté conjointement par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (APEBI), le Royaume présente l'expertise de ses entreprises, leurs capacités d'innovation et les solutions développées dans les domaines du numérique et des technologies de pointe.

La participation d'entreprises marocaines de référence illustre la diversité de l'offre nationale et la capacité des opérateurs du secteur à se positionner sur des marchés à forte valeur ajoutée. Elle traduit également la volonté du secteur privé de promouvoir le « Made in Morocco Tech » et de renforcer la visibilité du savoir-faire national auprès de partenaires économiques et institutionnels étrangers.

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Au-delà de cette vitrine technologique, le pavillon constitue un espace de rencontres et de mise en relation avec des délégations étrangères, des institutions et des acteurs de l'industrie numérique. Les échanges engagés à cette occasion visent à explorer de nouveaux axes de coopération, à nouer des partenariats et à identifier des débouchés susceptibles d'accompagner l'expansion internationale des entreprises marocaines.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CGEM, Mehdi Tazi, a souligné que le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est en train de devenir un hub technologique de référence en Afrique et au-delà, grâce à ses talents, au dynamisme de son écosystème entrepreneurial et à son potentiel en énergies renouvelables, lequel constitue un atout pour attirer les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) et les infrastructures numériques.

« Notre ambition est de transformer ces atouts en nouvelles opportunités de croissance pour nos entreprises, quelle que soit leur taille, et de consolider encore plus la position du Maroc en tant que producteur de technologies et de solutions à forte valeur ajoutée », a-t-il indiqué.

De son côté, le président de l'APEBI, Rachid Ressani, a affirmé que la Fédération entend jouer un rôle d'accélérateur de l'internationalisation de la Tech marocaine, en faisant des partenariats noués avec les acteurs étrangers des leviers concrets de développement pour les entreprises nationales.

Le Maroc dispose des compétences et de la maturité technologique nécessaires pour s'imposer durablement sur la scène internationale, a-t-il relevé, ajoutant que l'APEBI s'emploie à accélérer l'opérationnalisation de ces alliances afin de renforcer l'intégration des entreprises marocaines dans les chaînes de valeur technologiques mondiales et de favoriser l'émergence de champions nationaux à rayonnement international.

Organisé par le Cambodge en partenariat avec l'Alliance des patronats francophones, FrancoTech 2026 se tient sous le thème « Une communauté francophone, un avenir numérique ». Deuxième édition du salon après celle de Paris en 2024, il réunit plus de 200 exposants issus de quelque 90 États et gouvernements.

À travers ce rendez-vous, la Francophonie cherche à mobiliser les acteurs économiques de son espace autour de l'innovation, stimuler les échanges et les partenariats et promouvoir les compétences entrepreneuriales et technologiques des pays participants.