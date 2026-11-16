Congo-Kinshasa: Maniema - Un pont de 720 mètres annoncé à Kasongo-Rive pour faciliter les échanges avec l'Est du pays

16 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La construction prochaine d'un pont moderne au Beach central de Kasongo-Rive, dans le territoire de Kasongo (Maniema), suscite lundi 16 novembre de nombreux espoirs parmi les habitants. Long d'environ 720 mètres et doté de deux voies de circulation, l'ouvrage devrait faciliter le transport des personnes et des marchandises entre Kinshasa et l'Est de la République démocratique du Congo. Les premiers ingénieurs chinois et leurs équipements sont déjà signalés sur le site.

Pour les autorités locales, notamment le chef de secteur de Basonge 2-Mwehu, ce projet constitue une infrastructure importante susceptible de contribuer au désenclavement de cette partie du Maniema et au développement des échanges commerciaux entre les différentes régions du pays.

Cette annonce intervient alors que les populations de Kasongo-Rive sont confrontées depuis deux ans à d'importantes difficultés de traversée, à la suite de la disparition du bac qui assurait auparavant la liaison entre les deux rives. Celui-ci avait été emporté par de fortes pluies et demeure immergé jusqu'à ce jour, rapportent des sources concordantes.

Un projet porteur d'espoir pour l'économie locale

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Le chef du secteur de Basonge 2-Mwehu, Sefu Lumbule Amisi, estime que la réalisation de ce pont permettra de réduire les difficultés de transport auxquelles sont confrontés les commerçants et les habitants de la région.

Selon lui, cette infrastructure favorisera l'approvisionnement des marchés et pourrait contribuer à la baisse des coûts de transport des marchandises.

« Cet ouvrage est d'une importance capitale, car il permettra de relier Kinshasa à l'Est du pays. Les marchandises en provenance de Kinshasa pourront atteindre Kasongo et Kasongo-Rive à des prix raisonnables. Celles qui viendront de l'Est seront également accessibles à moindre coût. Cela aura un impact sur l'économie des paysans de notre entité », a-t-il déclaré.

Face aux attentes de la population, le chef de secteur appelle au lancement rapide des travaux afin que le projet puisse produire ses effets sur la mobilité et l'économie locale.

Pour les habitants, la construction de ce pont représente une solution durable aux difficultés de franchissement observées depuis la disparition du bac et un levier potentiel pour renforcer l'intégration économique entre le Maniema et les autres provinces du pays.

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