Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'OVD lance des travaux de bétonnage et de drainage sur le boulevard Lumumba et deux autres avenues

Les travaux de réhabilitation d'un tronçon du boulevard Lumumba ainsi que des avenues Saint-Christophe et des Maçons ont été lancés jeudi 12 novembre dans les communes de Limete et de Kalamu, à Kinshasa. Exécuté par l'Office des voiries et drainage (OVD), le chantier est prévu pour une durée de 45 jours. Il vise à améliorer la circulation routière et à renforcer le système d'assainissement dans ces zones fortement fréquentées.

Le lancement officiel du projet a été effectué par le ministre en charge des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, dans le cadre du programme de modernisation du réseau routier de la capitale.

Le boulevard Lumumba concerné sur près de 1,4 kilomètre

Le premier chantier porte sur le tronçon du boulevard Lumumba compris entre l'avenue des Militants et le boulevard Sendwe, dans le sens menant vers l'aéroport de Ndolo.

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Selon le directeur général de l'OVD, Victor Tumba, cette section représente environ 770 mètres en configuration 2x2 voies, soit près de 1,4 kilomètre de voirie à réhabiliter.

Les travaux prévoient le bétonnage complet de la chaussée ainsi que la construction d'ouvrages de drainage destinés à faciliter l'évacuation des eaux de pluie.

Le deuxième volet du projet concerne l'avenue Saint-Christophe, où se trouve le siège de la direction générale de l'OVD, ainsi que des voies adjacentes, notamment l'avenue des Maçons.

D'après les études techniques de l'Office, près de 1,4 kilomètre de voirie seront également bétonnés sur cet axe. Le réseau de drainage sera entièrement redimensionné afin de réduire les risques d'inondations et les dégradations récurrentes de la chaussée.

Selon le ministre John Banza Lunda, l'assainissement de cette zone devrait également améliorer les conditions de travail de l'OVD.

À l'issue des travaux, le projet devrait ouvrir la voie à la construction d'un nouveau bâtiment administratif pour la direction générale de l'Office, ainsi qu'au renforcement de ses équipements et de ses capacités opérationnelles, selon John Banza.

Il espère que ces aménagements contribueront à fluidifier la circulation dans cette partie de Kinshasa et à améliorer la gestion des eaux pluviales dans les communes concernées.