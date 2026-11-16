Congo-Kinshasa: Le gouvernement veut débaptiser les rues et lieux publics portant le nom de Joseph Kabila

Le gouvernement congolais a engagé une procédure visant à retirer le nom de l'ancien président Joseph Kabila des rues, avenues, places et autres lieux publics en République démocratique du Congo. Les gouverneurs des provinces ont été instruits de recenser les sites concernés et de proposer de nouvelles dénominations dans un délai de 30 jours, selon Jeune Afrique.

Une note émanant des services du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, a été adressée vendredi 13 novembre aux gouverneurs des provinces. Elle leur demande d'identifier l'ensemble des rues, places et lieux publics portant le nom de Joseph Kabila afin d'engager leur changement de dénomination.

Selon le gouvernement, 16 lieux portant le nom de l'ancien chef de l'État ont déjà été recensés. L'inventaire demandé aux autorités provinciales doit permettre d'établir une liste exhaustive et de proposer de nouvelles appellations. Cette initiative aurait reçu l'accord de principe du président Félix Tshisekedi, rapporte le média panafricain.

Des accusations de trahison

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Dans sa note, le ministère de l'Intérieur justifie cette démarche par les accusations de « trahison et de complicité avec une puissance ennemie » visant Joseph Kabila.

Président de la RDC de 2001 à 2019, l'ancien chef de l'État dirige actuellement le mouvement politico-militaire baptisé Front pour la refondation de la nation (FRN), qui se présente comme le successeur de l'ancienne coalition rebelle AFC/M23, dirigée par Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa.

Le changement de dénomination des rues et avenues d'intérêt communal est soumis à une procédure administrative. Il nécessite une proposition du bourgmestre, un avis conforme du conseil communal ainsi qu'un arrêté du gouverneur de province.

Le retrait effectif des anciennes appellations et le remplacement des plaques signalétiques ne pourront donc intervenir qu'après l'adoption des actes officiels de dénomination par les autorités compétentes.