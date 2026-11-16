Congo-Kinshasa: Lutte contre le diabète à Kisangani - Le Dr Jacques Ossinga plaide pour le dépistage précoce et le suivi médical

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre, le médecin-chercheur congolais Jacques Ossinga Bassandja a sensibilisé, samedi à Kisangani (Tshopo), les professionnels de santé à l'importance du dépistage précoce de cette maladie chronique. Il a également insisté sur le respect des prescriptions médicales, sur l'adoption de comportements favorables à une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le diabète, une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique pour limiter les risques de complications.

Rattaché à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Kisangani (UNIKIS), le professeur Jacques Ossinga Bassandja a échangé avec des médecins et d'autres acteurs du secteur de la santé sur les défis liés à la prévention et à la prise en charge du diabète en République démocratique du Congo.

Selon ce médecin-chercheur, de nombreux patients découvrent leur diabète tardivement, parfois à la suite de complications touchant les reins, les yeux, le système cardiovasculaire ou les membres inférieurs.

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Il rappeler dans son intervention, que le dépistage précoce permet pourtant d'identifier la maladie à temps, d'améliorer la prise en charge et de mieux contrôler son évolution.

La Journée mondiale du diabète constitue chaque année une occasion de mobiliser les acteurs de santé autour de la prévention et de la prise en charge de cette maladie non transmissible, dont la prévalence progresse dans de nombreux pays, y compris en RDC.

Respecter le traitement et adopter de bonnes habitudes

Le professeur Jacques Ossinga Bassandja a également insisté sur l'importance du suivi médical régulier et du respect des prescriptions des professionnels de santé.

Il recommande notamment une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique. À l'inverse, l'abandon du traitement ou le non-respect des recommandations médicales peuvent exposer les personnes vivant avec le diabète à des complications évitables.

Cette activité a aussi permis de rappeler la nécessité d'informer davantage les communautés sur les facteurs de risque du diabète et l'importance des consultations médicales régulières.