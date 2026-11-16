Congo-Kinshasa: Francophonie - L'élection du prochain secrétaire général reportée de 12 mois

16 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'élection du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est reportée de 12 mois. Un compromis a été trouvé ce lundi 16 novembre entre les États membres afin de préserver l'unité de l'organisation et d'engager une réforme du processus de désignation de son prochain dirigeant, a annoncé la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, sur son compte X.

Elle précise que cet accord prévoit une période de transition de 12 mois, sans renouvellement du mandat de la secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo. Les candidatures déjà déclarées sont maintenues et de nouvelles pourront être présentées dans le cadre convenu.

« À l'issue de discussions exigeantes, un compromis sage a été trouvé pour préserver l'unité de la Francophonie et engager la réforme du processus de désignation de son prochain Secrétaire général ou de sa prochaine Secrétaire générale », a écrit la cheffe de la diplomatie congolaise.

La RDC avait privilégié une candidature de consensus

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Ce report intervient après les démarches diplomatiques engagées par Kinshasa pour favoriser une candidature de consensus à la tête de l'OIF.

Le 14 novembre, à l'issue de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, la RDC avait annoncé sa disposition à retirer la candidature de Juliana Amato Lumumba au profit d'une candidature commune autour du Roumain Dacian Cioloș.

Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, avait expliqué que cette décision répondait à la volonté de préserver le consensus au sein de l'organisation.

« Notre pays a choisi la voie de la sagesse », avait-il déclaré, estimant que le retrait de la candidate congolaise s'inscrivait dans la tradition de dialogue et de recherche de consensus de la Francophonie.

Le report de l'élection ouvre une période de transition de 12 mois destinée notamment à engager la réforme du processus de désignation du prochain secrétaire général.

La RDC affirme, pour sa part, qu'elle continuera de contribuer activement aux travaux de l'organisation durant cette période.

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