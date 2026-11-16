Angola: Le pays fait son entrée au capital de De Beers

Luanda — L'Angola intégrera l'actionnariat de De Beers, l'un des principaux groupes mondiaux de l'industrie diamantaire, dans le cadre du rachat par un consortium conduit par le Global Diamond Consortium (GDC) de la participation de 85 % détenue par Anglo American dans le groupe, a annoncé le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

Dans un communiqué transmis lundi à l'ANGOP, le ministère considère cette opération comme une étape historique pour le secteur diamantaire national et une avancée majeure dans le renforcement de la position de l'Angola sur le marché mondial du diamant.

Le ministère souligne qu'au-delà du renforcement de sa présence sur le marché international, l'Angola entend tirer pleinement parti de cette participation pour développer les activités de taille et de polissage des diamants sur son territoire, donner une nouvelle impulsion à la Bourse du diamant d'Angola, ainsi que renforcer les compétences et soutenir l'émergence d'entreprises dans la filière diamantaire.

Grâce à cette prise de participation, l'Angola fait son entrée au sein de l'actionnariat de De Beers, ce qui lui permet de peser davantage dans les décisions stratégiques du secteur et d'accroître ses perspectives de création de valeur tout au long de la chaîne de valeur diamantaire.

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Le consortium piloté par le Global Diamond Consortium (GDC) réunit l'Angola, le Botswana, la Namibie et le Sultanat d'Oman.

Aux termes de l'accord envisagé, l'Angola et la Namibie détiendront chacun une participation de 10 %, contre 30 % pour le Botswana. Le capital restant sera réparti entre le Sultanat d'Oman et des investisseurs privés.

La réalisation de l'opération demeure toutefois conditionnée à la finalisation des accords entre les différentes parties et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.