Angola: Le CICA plaide pour une baisse des cotisations sociales afin de faciliter l'affiliation des pasteurs

Luanda — Le Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA) a proposé, ce lundi, une révision du régime de cotisations à la Sécurité sociale applicable aux pasteurs, en préconisant un abaissement du montant minimum exigé afin de faciliter leur accès à la protection sociale.

La proposition a été présentée par le président du CICA, le révérend Vladimir Agostinho, au Président de la République, João Lourenço, lors d'une audience au Palais présidentiel, à Luanda. Plusieurs questions sociales ont également été abordées, notamment le paludisme, l'insécurité routière, le chômage des jeunes et les conditions de logement des pasteurs.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre, Vladimir Agostinho a indiqué que son organisation préconisait une révision du décret présidentiel n° 41/18 du 8 juillet, afin d'abaisser le seuil minimum de cotisation, actuellement fixé à quatre salaires, à deux, voire à un seul salaire.

Selon le responsable religieux, cette modification permettrait d'élargir l'accès des pasteurs au système de protection sociale, au regard des difficultés économiques auxquelles nombre d'entre eux sont confrontés.

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Abordant la question du logement, le président du CICA a également attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par les pasteurs pour accéder à la propriété. Il a ainsi proposé la mise en place de mécanismes permettant à ces responsables religieux de bénéficier des programmes publics de logement, notamment dans le cadre du régime de location avec option d'achat.

À cet effet, il a suggéré que les organisations oecuméniques, à l'instar du CICA, puissent servir d'intermédiaires pour faciliter l'accès des pasteurs aux programmes de logement de l'État.

Dans le domaine de la santé publique, le révérend Vladimir Agostinho a exprimé sa préoccupation face à la prévalence du paludisme, qui demeure l'un des principaux problèmes sanitaires du pays.

Il a préconisé le renforcement des campagnes de sensibilisation, l'amélioration de l'assainissement de base ainsi que la distribution de moustiquaires aux communautés les plus vulnérables.

Concernant la sécurité routière, il a appelé à une mobilisation conjointe des citoyens et des autorités, soulignant la nécessité d'une plus grande responsabilisation des conducteurs et d'une amélioration des infrastructures routières, notamment en matière d'éclairage public et d'entretien des routes.

Le responsable religieux a enfin rappelé qu'au-delà de ses missions spirituelle et évangélique, l'Église assume également une responsabilité sociale, qui consiste à relayer les préoccupations des communautés et à collaborer avec les institutions de l'État à la recherche de solutions aux problèmes qui affectent la société.

Fondé le 24 février 1977 sous l'appellation de Conseil angolais des Églises évangéliques, le CICA est une organisation oecuménique regroupant des Églises chrétiennes. Il oeuvre à la promotion de la coopération interconfessionnelle et mène diverses initiatives à caractère social, en collaboration avec des organisations nationales et internationales, dans des domaines liés au bien-être spirituel et social des populations angolaises.