Angola: Le PRS plaide pour un encadrement des autorités traditionnelles afin de prévenir les conflits dans l'Est du pays

Luanda — Le président du Parti de rénovation sociale (PRS), Benedito Daniel, a plaidé, ce lundi, à Luanda, pour un encadrement étatique de l'exercice des fonctions des autorités traditionnelles, particulièrement dans l'Est du pays, où des conflits de leadership et des cas d'autoproclamation de rois sont signalés.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une audience avec le Président de la République, João Lourenço, le responsable politique a expliqué que cette initiative vise à mettre en place des mécanismes permettant de clarifier les modalités de désignation ainsi que les prérogatives des autorités traditionnelles, afin de prévenir les conflits de compétence et les rivalités entre dirigeants.

Benedito Daniel a toutefois précisé que l'intervention de l'État ne devait nullement remettre en cause l'autonomie des autorités traditionnelles dans le règlement de leurs propres différends, mais plutôt assurer un encadrement approprié et prévenir la prolifération de titres de chefferie ne bénéficiant pas de la reconnaissance des communautés concernées.

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Selon le président du PRS, la région Est du pays est particulièrement touchée par cette problématique, plusieurs individus revendiquant simultanément le titre de roi en dehors des procédures traditionnelles d'intronisation.

Le responsable politique a indiqué que le Chef de l'État avait préconisé un dialogue direct avec les autorités traditionnelles afin de rechercher des solutions aux problèmes existants, l'État devant, pour sa part, veiller à l'encadrement de cette institution dans le respect de ses prérogatives.

Budget général de l'État et disparités régionales

Concernant le Budget général de l'État (OGE) pour 2027, Benedito Daniel a fait part de ses préoccupations quant à la répartition des ressources publiques, plaidant pour que l'examen du texte budgétaire en commission permette de garantir des dotations suffisantes aux provinces les moins développées.

Chiffré à 37.340 milliards de kwanzas, le projet de budget pour 2027 prévoit une croissance économique de 5,5 % et affiche une augmentation d'environ 4.100 milliards de kwanzas par rapport au budget en vigueur.

Le texte a été adopté en généralité par l'Assemblée nationale, le 12 novembre, avec 113 voix pour et 65 abstentions. Il est désormais soumis à l'examen en spécialité, une étape au cours de laquelle les députés examinent les dotations budgétaires et les priorités de dépenses des différents secteurs.

Selon Benedito Daniel, la répartition des ressources publiques doit contribuer à réduire les disparités régionales et à éviter une concentration des investissements dans les grandes agglomérations, au détriment des provinces qui ont besoin de moyens supplémentaires pour accélérer leur développement.

Le président du PRS a estimé qu'un développement national équilibré nécessitait une attention particulière aux régions les plus défavorisées, afin d'améliorer les conditions socio-économiques des populations sur l'ensemble du territoire national.