Angola: L'ambassade en Espagne célèbre l'indépendance avec la communauté angolaise

Luanda — L'ambassade d'Angola en Espagne a célébré dimanche, à Madrid, le 51e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, lors d'un rassemblement festif réunissant des centaines de compatriotes angolais résidant dans le pays.

L'événement, intitulé « Muzongué da Independência - Festa da Família », s'est déroulé en présence de l'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina Malheiros Dias da Silva, et a clôturé le programme commémoratif du 11 novembre, rassemblant des Angolais de toutes générations, des représentants d'associations et des acteurs culturels.

Cette initiative, placée sous le slogan « Angola Independência - Etu Mudieto », a été organisée par Authenticus Events et Conrage Parties & Events, en collaboration avec le mouvement associatif, et a bénéficié du soutien institutionnel de l'ambassade d'Angola en Espagne.

À cette occasion, Balbina da Silva a considéré les Angolais résidant à l'étranger comme un prolongement vif de la souveraineté nationale et des ambassadeurs de l'identité angolaise, en raison de leur contribution au rayonnement du pays.

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S'inscrivant dans le cadre de la devise de son mandat, « L'ambassade et la communauté forment une seule famille angolaise en Espagne », la diplomate a réaffirmé son engagement à rapprocher les services de la mission diplomatique des citoyens, en accordant une attention particulière à la protection juridique et institutionnelle de ses compatriotes.

Parmi ses priorités, elle a souligné l'amélioration et la rapidité des services consulaires, la coordination avec les autorités de Luanda pour lever les obstacles liés aux documents d'identité, et la mise en place de missions mobiles destinées aux citoyens résidant dans les régions les plus reculées.

Sur le plan bilatéral et social, elle a mentionné l'engagement de la mission diplomatique à obtenir la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, à créer des opportunités de financement du logement et à soutenir les Angolais en situation de vulnérabilité sociale ou administrative.

La préservation de l'identité culturelle des nouvelles générations a également été abordée, avec un encouragement à la transmission de l'histoire, des langues nationales et des valeurs culturelles angolaises à la jeune génération, sans préjudice de leur intégration dans la société espagnole.

L'ambassadrice a également sollicité la participation active des associations, universitaires, entreprises et acteurs culturels angolais, ainsi que l'enregistrement consulaire des citoyens, considérant cette procédure comme essentielle pour garantir la protection de ces derniers par l'État.

Le programme commémoratif comprenait des conférences culturelles, des ateliers de danses traditionnelles (notamment kizomba et semba) et de gastronomie angolaise, les 14 et 15 novembre.

L'animation musicale était assurée par le musicien Filho do Zua, venu spécialement d'Angola pour l'occasion, accompagné du chanteur Beto Snay et d'autres artistes de la communauté angolaise d'Espagne.

L'indépendance de l'Angola est le fruit d'une longue lutte contre le joug colonial portugais, qui a débuté en 1961.

Ce processus s'est accéléré après la Révolution des OEillets au Portugal en avril 1974. En janvier 1975, l'accord d'Alvor a été signé, officialisant le transfert du pouvoir.

Le 11 novembre 1975, Agostinho Neto a proclamé officiellement l'indépendance à Luanda.