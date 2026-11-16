Angola: Le gouverneur annonce la réhabilitation de 47 kilomètres de la route Ucuma-Cacoma

Ucuma ( — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a annoncé que 47 kilomètres de la route Ucuma-Cacoma seront réhabilités dans les prochains jours afin d'améliorer la circulation et de faciliter l'acheminement des produits agricoles locaux.

Le gouvernant a fait cette annonce lors de l'inauguration d'un complexe scolaire de 12 salles de classe dans la commune de Cacoma, soulignant l'importance de l'amélioration de cette liaison routière pour renforcer le commerce et le développement économique de la municipalité.

Il a assuré que les procédures techniques et administratives relatives à l'exécution du contrat sont en cours, dans le but d'améliorer les conditions de circulation entre le chef-lieu de la municipalité et la commune, dont la population vit principalement de la production de maïs, de haricots, de tubercules et de divers légumes.

Pereira Alfredo a expliqué que les travaux comprendront le terrassement, le renforcement des remblais, la construction de ponts et de fossés de drainage, entre autres interventions visant à améliorer la praticabilité de la route.

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Il a estimé que la réhabilitation de la route Ucuma-Cacoma renforcerait la liaison entre les deux localités et créerait de meilleures conditions pour le développement des activités agricoles et commerciales.

Concernant les travaux routiers, il a indiqué que les tronçons Quissala-Petróleo-Ecunha et Bailundo-Bimbe, parmi d'autres routes à fort impact social, font partie d'un programme de réhabilitation routière de 400 kilomètres, destiné à relier les zones de production aux zones de consommation et de commercialisation.

Le gouverneur a également annoncé des travaux sur l'axe Huambo-Caála-Longonjo-Ucuma-Chinjenje, sous la responsabilité du ministère des Travaux publics, dans le cadre du programme provincial de réhabilitation des routes secondaires et tertiaires, afin de faciliter le transport des produits agricoles.

Dans un entretien avec l'ANGOP, l'agriculteur Francisco Domingos a déclaré que le mauvais état de la route entravait le transport des produits agricoles tels que les pommes de terre, le maïs, le chou et les carottes, et augmentait les coûts de production.

De son côté, la commerçante et productrice Júlia Madame a estimé que la réhabilitation de ce tronçon faciliterait les échanges commerciaux et permettrait une distribution plus rapide des produits agricoles vers les marchés.