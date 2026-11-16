Angola: Les échanges commerciaux sino-angolais atteignent 16 milliards de dollars en neuf mois

Luanda — Les échanges commerciaux entre l'Angola et la Chine ont atteint 16 milliards de dollars américains au cours des neuf premiers mois de 2026 et devraient dépasser, d'ici à la fin de l'année, le montant enregistré sur l'ensemble de 2025, a annoncé ce lundi à Luanda l'ambassadeur de Chine, Zhang Bin.

Le diplomate a communiqué ces données à la presse à l'issue d'une audience avec le Président de la République, João Lourenço, au Palais présidentiel. La rencontre a notamment permis de faire le point sur les résultats de la coopération bilatérale et d'examiner les perspectives de consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays.

À cette occasion, Zhang Bin a annoncé que la Chine entendait étendre sa coopération avec l'Angola aux secteurs de la technologie, de l'industrie et de l'investissement, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement et de diversifier les échanges économiques entre les deux pays.

Selon le diplomate, les relations bilatérales connaissent des avancées dans les domaines politique et diplomatique, commercial, entrepreneurial ainsi que dans celui des infrastructures. Pékin entend, dans cette dynamique, explorer de nouveaux domaines de coopération.

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S'agissant des investissements, il a indiqué que les capitaux chinois investis en Angola représentaient environ 28 milliards de dollars, dont cinq milliards orientés vers les secteurs non pétroliers.

Zhang Bin a également souligné que les entreprises chinoises poursuivaient leur implantation industrielle en Angola, notamment à travers la construction d'usines et l'aménagement de parcs industriels. Ces initiatives devraient contribuer à stimuler la production nationale et à accélérer la diversification de l'économie.

Concernant le projet hydroélectrique de Caculo Cabaça, l'ambassadeur a assuré que les travaux avançaient conformément aux prévisions, se déclarant confiant quant à l'achèvement de l'ouvrage dans le respect des normes de qualité requises.

Historique des relations bilatérales

Les relations diplomatiques entre la République d'Angola et la République populaire de Chine ont été officiellement établies le 12 janvier 1983. La coopération économique et commerciale a pris son essor avec la signature d'un accord commercial en 1984, suivie, en 1988, de la création de la Commission mixte économique et commerciale.

À la faveur de la fin du conflit armé, en 2002, le partenariat bilatéral a connu un nouvel élan, marqué notamment par la participation de la Chine au vaste programme de reconstruction nationale de l'Angola, en particulier dans les secteurs des routes, des chemins de fer, de l'énergie, du logement et des infrastructures publiques.

En 2010, à l'occasion de la visite en Angola du Président chinois de l'époque, Hu Jintao, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique, tout en consolidant les mécanismes de dialogue politique et en approfondissant leur coopération économique.

Plus récemment, en mars 2024, dans le cadre de la visite d'État du Président angolais João Lourenço en République populaire de Chine, les deux chefs d'État ont décidé de hisser les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique de coopération globale, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'approfondissement de leur coopération.

Au-delà des domaines économique et infrastructurel, l'Angola et la Chine entretiennent également des échanges et développent des initiatives de coopération dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des sciences, des technologies et de la culture.