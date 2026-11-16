Une année déjà ! Le Ndoty Club célèbre ce samedi 14 novembre 2026 son premier anniversaire. Lancée officiellement le 14 novembre 2025, cette initiative sportive et éducative franchit une première étape symbolique, après douze mois d'engagement en faveur de l'encadrement et de l'épanouissement de la jeunesse.

Bien plus qu'un simple projet footballistique, Ndoty Club est né d'une ambition : offrir aux jeunes un cadre structuré dans lequel le sport devient un véritable instrument d'éducation, de discipline, de formation et d'insertion sociale. À travers cette initiative, ses promoteurs entendent contribuer à la lutte contre l'oisiveté, la délinquance juvénile et la consommation de drogues en milieu rural. Depuis sa création, le club s'est progressivement imposé comme un espace d'apprentissage et de transmission de valeurs. Discipline, travail, respect, solidarité et excellence constituent les principes fondamentaux qui guident son fonctionnement.

Avec ses différentes catégories de jeunes, notamment les U15 et U17, Ndoty Club ambitionne de détecter, former et accompagner les talents locaux, tout en accordant une place importante à la réussite scolaire et à l'éducation citoyenne. Ce premier anniversaire est également l'occasion de mesurer le chemin parcouru, de saluer les efforts des encadreurs, des éducateurs, des parents, des partenaires et de toutes les personnes qui ont cru en cette vision depuis ses débuts.

Toutefois, les responsables du club restent conscients que le chemin est encore long. Les défis liés aux infrastructures, aux équipements sportifs, à l'encadrement technique et aux moyens financiers nécessitent une mobilisation collective afin de garantir la pérennité de cette initiative.

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Un an après, une vision qui se poursuit

Pour Ndoty Club, souffler sa première bougie ne représente pas une finalité, mais plutôt le début d'une ambition plus grande : faire du club une véritable institution de développement humain, sportif, éducatif et citoyen au service des générations futures. En célébrant cette première année d'existence, Ndoty Club réaffirme sa détermination à poursuivre son engagement auprès de la jeunesse et à faire du sport un levier de transformation sociale. Car au-delà des terrains, c'est toute une vision qui se construit : donner aux jeunes les moyens de croire en leurs capacités, de rêver plus grand et de préparer leur avenir. Ndoty Club, un an d'existence, une vision pour toute une génération !

Demain se prépare aujourd'hui !