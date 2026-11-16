Afrique: Deux élèves font entendre leur voix au monde

Katrina Naraydoo et Anshika Vedika Reddi, deux élèves du collège Patten, ont pris part le 5 novembre à la «Climate Action Day 2026», un rendez-vous international consacré à la protection de la planète. Une expérience enrichissante qui leur a permis de mieux comprendre les défis climatiques et de rappeler que les jeunes ont aussi un rôle à jouer.

Imagine que tu assistes à une conférence virtuelle réunissant des élèves et des enseignants venus de plus de 190 pays, chacun partageant ses idées, ses expériences et ses suggestions de solutions pour protéger la planète. C'est l'expérience vécue par deux élèves de Patten Colleges à l'occasion de la Climate Action Day 2026. Organisé en ligne le 5 novembre par Take Action Global (TAG), cet événement a marqué la fin de la dixième édition du Climate Action Project. Il a réuni des participants du monde entier autour d'un même objectif : mieux comprendre le changement climatique et encourager les actions en faveur de l'environnement.

Cette année, le collège Patten a été sélectionné parmi plus de 7 000 établissements à travers le monde, figurant parmi les 20 finalistes invités à mettre en avant leur projet d'éducation climatique. Il était également le seul établissement scolaire mauricien à prendre part à cette initiative internationale. Pour Katrina Naraydoo, élève en Grade 10, cette participation a été une occasion d'apprendre et de grandir. «Ce projet m'a beaucoup aidée. Il m'a rendue plus consciente, plus responsable et plus confiante pour apporter un changement.»

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Au fil de cette expérience, Katrina a appris ce qu'est le changement climatique, quelles sont ses conséquences et surtout, quelles solutions les jeunes peuvent apporter. Elle a aussi compris que ce phénomène n'est pas simplement un sujet étudié en classe, mais une réalité qui nous concerne tous. «Le changement climatique est bien réel, et chaque petit geste compte», rappelle-t-elle. Pour illustrer son message, elle reprend une phrase qui fait réfléchir : «Nous n'avons pas hérité de la Terre, nous l'avons empruntée à l'avenir.»

De son côté, Anshika Vedika Reddi retient surtout la richesse des échanges lors de cette journée. En suivant le programme en direct, elle a pu découvrir les idées et expériences de différents intervenants et participants. «En suivant le programme en direct, j'ai pu apprendre beaucoup de choses.» Elle s'est particulièrement réjouie de voir autant de personnes réunies autour d'une cause commune. Pour elle, cette rencontre montre que, malgré les différences des uns et des autres, il est possible de travailler ensemble pour atteindre un même objectif.

Son message aux Mauriciens est simple : commencer par les gestes du quotidien. Éviter de jeter les déchets dans la nature, protéger les plages, préserver le milieu marin et planter davantage d'arbres, autant de façons de contribuer à la protection de notre environnement. «Nous ne devons pas attendre que les autres agissent à notre place. Le changement commence par chacun de nous», souligne-t-elle.

Et Maurice dans tout cela ?

Ces messages prennent tout leur sens pour notre pays. En tant que petit État insulaire, Maurice est particulièrement exposé aux effets du changement climatique. Montée du niveau de la mer, érosion des plages, inondations, sécheresses et phénomènes météorologiques extrêmes représentent des défis importants. Nos lagons, nos récifs coralliens et notre biodiversité sont également menacés.

Face à cette situation, Maurice s'est fixé plusieurs objectifs pour mieux protéger son environnement. Dans son engagement climatique présenté en 2025, le pays vise notamment une réduction de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 et souhaite porter la part des énergies renouvelables à 60 % de sa production d'électricité et abandonner progressivement le charbon.

D'autres mesures concernent directement la protection de nos côtes. Dans le Budget 2026-2027, Rs 4 milliards sont prévues pour lutter contre l'érosion côtière. Le programme prévoit la réhabilitation de plus de 11,5 km de littoral sur 17 sites prioritaires au cours des cinq prochaines années. Restauration des dunes, protection des zones humides et plantation d'arbres font également partie des solutions envisagées.

Une leçon qui commence à l'école

Au collège Patten, la sensibilisation à l'environnement ne date pas d'hier. Depuis 2019, l'éducation climatique fait partie du programme de sciences du collège, qui est également enregistré comme une eco-school. Pour Pritimah Rathoa Bhageerutty, enseignante de sciences, cette sélection internationale représente une réussite collective. Elle souligne le travail des élèves, des enseignants, du personnel non enseignant et des parents. Elle espère que cette expérience encourage d'autres établissements à s'intéresser davantage à l'éducation climatique.