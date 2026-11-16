Ile Maurice: Éducation - Un contrat à la clé, mais un quotidien qui ne s'improvise pas

Anglais, mathématiques, sciences, informatique et Design & Technology. Le collège MEDCO Agaléga recherche des enseignants pour les Grades 7 à 11. Si ces postes représentent une opportunité pour de jeunes enseignants en quête d'une première expérience stable, les conditions de vie sur l'île - difficultés d'approvisionnement, transport irrégulier, logements peu adaptés - restent un défi majeur.

Plusieurs postes sont vacants, avec le départ de deux enseignants : le contrat de l'un serait arrivé à terme, tandis que l'autre n'aurait pas souhaité le renouveler. Le contrat proposé est d'une durée initiale d'un an, renouvelable, dans la limite de trois ans. Les enseignants bénéficieraient notamment de la possibilité de rentrer à Maurice pendant les vacances de décembre.

Toutefois, le logement constitue l'une des principales préoccupations : les enseignants souhaitent disposer d'habitations décentes et adaptées. L'approvisionnement alimentaire représente aussi un défi : certains produits de première nécessité, comme le pain le matin ou le fromage, peuvent être indisponibles dans les commerces.

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Le transport assuré par l'OIDC ne fonctionne pas selon des horaires fixes : rater un passage peut entraîner une attente d'au moins une heure, à moins de pouvoir bénéficier d'un transport privé. En contrepartie, Agaléga offre un environnement naturel privilégié, avec un air pur et pratiquement aucun embouteillage sur le trajet vers le travail.

Plaidoyer pour de meilleures facilités

Pour Arvind Bhojun, président de l'UPSEE, le recrutement d'enseignants pour Agaléga reste un véritable défi. «Il n'y a qu'un seul collège là-bas, MEDCO Agaléga. Parmi le personnel engagé auprès de MEDCO, peu sont intéressés à partir travailler sur l'île. Certains de ceux qui ont tenté l'expérience n'y sont d'ailleurs pas restés longtemps», explique-t-il. Le syndicaliste constate toutefois un intérêt chez de jeunes enseignants ayant exercé comme supply teachers, pour qui Agaléga représente un contrat d'un an renouvelable.

L'UPSEE propose d'élargir le recrutement aux enseignants de Rodrigues et se dit disposée à mobiliser entreprises et ONG pour améliorer les conditions de vie, notamment avec des générateurs et équipements de collecte d'eau. Mais la priorité reste le logement : une collaboration avec les autorités et les partenaires présents à Agaléga pourrait améliorer les infrastructures résidentielles, gage d'une meilleure stabilité du personnel enseignant.