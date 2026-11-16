Ile Maurice: Apprendre à mieux vivre avec son chien

La deuxième édition du Certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (CSAU), organisée du vendredi 13 au dimanche 15 novembre par Livestock Feed Ltd (LFL) à travers sa marque Waggo, met l'accent sur l'éducation responsable des chiens. Nouveauté cette année : un Brevet d'obéissance ouvert à toutes les races, y compris aux chiens croisés locaux.

Apprendre à mieux comprendre son chien pour favoriser une cohabitation harmonieuse. C'est l'objectif de la deuxième édition du CSAU, organisée par LFL, à travers sa marque Waggo, du 13 au 15 novembre. Réparti entre le Moka Range Sport Club et le siège d'Eclosia, l'événement a proposé une soirée de sensibilisation et d'échanges, une répétition générale ainsi que les épreuves officielles du CSAU.

Dans un contexte marqué par les inquiétudes liées aux incidents canins, les organisateurs souhaitent également rappeler que le comportement d'un chien dépend en grande partie de son apprentissage et de l'accompagnement de son maître. Une exposition progressive aux situations du quotidien lui permet notamment de mieux réagir à la foule, aux bruits et à la présence d'autres chiens, sans perdre son instinct naturel de protection. Cette deuxième édition introduit également un Brevet d'obéissance, accessible à toutes les races, y compris aux chiens croisés locaux. L'épreuve évalue les bases de l'éducation canine ainsi que la complicité entre le chien et son maître. Ouvert aux chiens âgés d'au moins 12 mois ayant préalablement obtenu leur CSAU, ce brevet constitue une première étape vers les compétitions officielles. À travers cette initiative, LFL et Waggo entendent contribuer au développement de la pratique cynophile à Maurice et encourager une approche plus responsable de la relation entre l'homme et le chien.

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Invitée à Maurice par un club canin, en partenariat avec LFL, Pascale Lapeyre, juge internationale et spécialiste de l'obéissance canine, a rappelé l'importance du CSAU. Créé en France en 1999, ce certificat constitue un préalable à la pratique des disciplines canines. Son objectif est simple : s'assurer qu'un chien est sociable envers les humains et ses congénères, mais aussi que son maître est capable de le contrôler. L'évaluation porte notamment sur la marche au pied, la maîtrise en laisse, l'absence du maître et le rappel.

Un chien agressif, qui mord ou qui ne répond pas au rappel, ne peut obtenir le certificat. Pour la juge, il est essentiel de ne pas confondre les chiens entraînés à des disciplines de mordant avec des animaux agressifs dans la vie quotidienne. L'éducation et la sociabilité restent ainsi les fondements d'une relation équilibrée entre le chien, son maître et son environnement.

En marge du concours, le distributeur automatique de croquettes Pongo, présenté comme une première à Maurice, a été inauguré le jeudi 12 novembre, en collaboration avec LFL. Initialement pensé pour un accès 24 heures sur 24, il a été installé dans un espace clôturé afin d'éviter le vandalisme et l'accès des chiens errants ou autres nuisibles. Les propriétaires peuvent s'y servir seuls. Selon Catherine Nicolin, Driving Corporate Reputation & Engagement à LFL, chacun choisit la quantité souhaitée en fonction des besoins de son chien, sans devoir acheter des sacs de volumes prédéfinis. Ce système de vente en vrac vise aussi à réduire l'utilisation du plastique à usage unique, les clients apportant leur propre contenant. Catherine Nicolin a précisé : «Le paiement s'effectue par Juice ou par virement bancaire.»