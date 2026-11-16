Ile Maurice: Un entrepreneur affirme avoir été séquestré et agressé pour une dette de Rs 200 000

Un entrepreneur de 27 ans, habitant Roche-Bois, affirme avoir vécu un calvaire aux mains de trois hommes, un père et ses deux fils, sur fond d'un litige financier.

Les faits allégués remontent au mardi 10 novembre. Une somme de Rs 200 000 était due à un homme dans le cadre de travaux électriques confiés en sous-traitance à une entreprise. Ce jour-là, alors que l'entrepreneur se trouvait dans les locaux de son entreprise, à la rue Brabant, Port-Louis, il aurait été abordé par son créancier, qui était accompagné de ses deux fils. Les trois hommes l'auraient alors contraint de monter à bord d'un véhicule tout-terrain.

L'entrepreneur aurait ensuite été conduit dans plusieurs régions, notamment à Curepipe, Pailles, Bagatelle et Tribeca. Durant ces déplacements, il aurait été agressé à plusieurs reprises par les deux fils du créancier. Arrivés à Bagatelle, l'un des deux hommes lui aurait fait comprendre qu'il ne retrouverait pas la liberté tant qu'une somme de Rs 50 000 ne leur aurait pas été versée. Les menaces auraient également visé sa famille. Un des suspects aurait menacé de kidnapper son épouse et ses enfants si l'argent réclamé ne leur était pas remis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette situation, la soeur de la victime aurait finalement versé la somme exigée à l'un des deux fils. Ce n'est qu'après le paiement que le jeune entrepreneur aurait été libéré, aux alentours de 18 h 45, devant le poste de police d'Abercrombie. Blessé à la suite des agressions présumées, il a reçu des soins à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis.

Cinq jours après les faits allégués, soit le dimanche 15 novembre, l'entrepreneur a donné une déposition aux Casernes centrales. Les éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) et de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis ont été informés de cette affaire. L'enquête devra désormais faire la lumière sur les circonstances de cette présumée séquestration.