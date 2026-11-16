Ile Maurice: Maurice Lam - Un modèle économique à réinventer face aux nouveaux défis

Dans son premier essai intitulé Challenging the Economic Model of Development - A Country at a Crossroads, Maurice Lam (photo) dresse un bilan de l'évolution économique de Maurice depuis l'indépendance et s'interroge sur la capacité du pays à renouveler son modèle de développement. Voici les grandes lignes de son analyse.

1. Un modèle de développement qui a fait ses preuves, mais qui s'essouffle

Maurice a réussi plusieurs transitions économiques depuis 1968 : du sucre au textile, puis au tourisme, aux services financiers, à l'immobilier et aux activités internationales.

Pour Maurice Lam, cette réussite ne repose pas uniquement sur l'apparition de nouveaux secteurs. Elle tient également à la capacité du pays à saisir les opportunités internationales, mobiliser les capitaux et la main-d'oeuvre, mettre en place des institutions adaptées et préserver un certain consensus social.

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Toutefois, les conditions qui ont favorisé cette réussite ont changé. Les préférences commerciales sont moins garanties, la concurrence internationale s'intensifie et les possibilités de croissance reposant sur une main-d'oeuvre abondante se réduisent.

2. Une économie trop habituée à ajouter de nouveaux secteurs

L'un des principaux reproches formulés par Maurice Lam concerne la manière dont Maurice a construit son développement économique : le pays a souvent privilégié l'émergence de nouvelles activités sans remettre suffisamment en question les structures existantes.

Cette stratégie a permis de préserver l'emploi et la stabilité sociale. Mais elle présente aujourd'hui des limites. Certaines activités continuent de mobiliser des ressources, des capitaux, du foncier et des aides publiques alors que leur contribution économique mériterait d'être réévaluée.

Pour lui, le véritable enjeu n'est plus seulement de créer de nouveaux secteurs, mais de réorienter les ressources vers les activités les plus productives et les plus porteuses de valeur ajoutée.

3. La productivité, le grand défi de la prochaine décennie

C'est probablement l'un des messages centraux de son analyse. Maurice ne peut plus compter sur une augmentation continue de sa population active pour soutenir sa croissance. Le vieillissement démographique et la contraction progressive de la main-d'oeuvre imposent un changement de stratégie. Le pays doit désormais produire davantage de valeur avec les ressources humaines et matérielles dont il dispose.

Cela suppose de renforcer les compétences, d'investir dans la technologie, d'améliorer la gestion des entreprises, de stimuler l'innovation et de moderniser les infrastructures. L'immigration de travailleurs étrangers peut contribuer à répondre aux besoins du marché du travail, mais elle ne saurait remplacer les efforts visant à améliorer la productivité.

4. Des finances publiques sous pression et la nécessité de revoir les priorités

Maurice Lam attire également l'attention sur les tensions croissantes pesant sur les finances publiques. Il ne considère pas l'endettement comme nécessairement problématique. L'emprunt peut être justifié lorsqu'il finance des infrastructures et des investissements capables de soutenir durablement la croissance.

En revanche, il devient préoccupant lorsque les dépenses récurrentes et les engagements de l'État progressent plus rapidement que sa capacité à les financer. Il plaide ainsi pour une évaluation plus rigoureuse des investissements publics, des subventions, des organismes parapublics et des entreprises d'État. Chaque dépense devrait être appréciée en fonction de ses retombées économiques et sociales.

5. Préserver l'Étatprovidence sans compromettre sa viabilité

L'auteur ne remet pas en cause les fondements du modèle social mauricien, notamment l'éducation gratuite, les soins de santé et les pensions.

Il reconnaît leur contribution à la cohésion sociale et au développement du capital humain. Cependant, le vieillissement de la population modifie l'équilibre financier de ce système. La question est de savoir comment maintenir la protection sociale tout en garantissant son financement à long terme.

Il estime qu'il faut dépasser l'opposition entre prestations universelles et aides ciblées. Chaque programme doit être évalué selon son coût, son efficacité et les catégories de bénéficiaires qu'il soutient. Il souligne également que les efforts de réforme ne peuvent reposer uniquement sur les ménages : l'État doit aussi revoir ses propres dépenses et son fonctionnement.

6. Passer d'une économie d'opportunités à une économie de compétitivité

Maurice Lam estime que le pays doit moins dépendre des avantages préférentiels et davantage miser sur ses capacités propres.

Cela implique notamment :

· Des institutions crédibles et une meilleure gouvernance.

· Une administration publique plus efficace.

· Des infrastructures fiables, notamment dans l'eau, l'énergie et le transport.

· Des compétences professionnelles adaptées aux besoins des entreprises.

· Une réglementation prévisible et un environnement favorable aux investissements.

Il évoque notamment les possibilités offertes par l'économie océanique, les services professionnels spécialisés et les activités technologiques, tout en mettant en garde contre le choix arbitraire de nouveaux secteurs à subventionner.

7. Instaurer une culture de résultats et de responsabilité

Enfin, l'auteur estime que Maurice doit rompre avec une tradition de réformes entreprises essentiellement sous la pression des crises. Il propose notamment la création d'un conseil budgétaire indépendant chargé d'évaluer la soutenabilité de la dette, les risques budgétaires et les engagements financiers à long terme de l'État.

Les investissements publics, les subventions et les entreprises d'État devraient également être soumis à des objectifs mesurables et à des évaluations régulières. L'objectif est de passer d'une logique d'annonces et de dépenses à une culture de résultats et de responsabilité.

En définitive, Maurice Lam ne plaide pas pour l'abandon du modèle économique mauricien : son message se résume à ceci : Maurice doit passer d'un modèle de croissance fondé sur la diversification des activités à un modèle fondé sur la productivité, l'efficacité économique et la responsabilité publique.