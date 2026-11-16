Ile Maurice: Modèle économique - L'île face à la nécessité d'un nouveau départ

Après avoir réussi sa transformation économique depuis l'indépendance, Maurice se trouve à un nouveau tournant. Dans le premier volet d'une série de cinq essais consacrés à l'état du pays, Maurice Lam, ancien président de l'Economic Development Board (EDB) et consultant international basé à Singapour, estime que le modèle de développement actuel doit être repensé. Productivité, finances publiques, vieillissement démographique et allocation des ressources : il identifie les faiblesses structurelles qui risquent de freiner la prochaine étape de croissance.

Maurice a longtemps été citée comme un exemple de réussite économique en Afrique. D'une économie largement dépendante de la monoculture sucrière à l'indépendance en 1968, le pays a progressivement développé le textile, le tourisme, les services financiers, les technologies de l'information et l'immobilier. Cette diversification lui a permis de devenir une économie à revenu intermédiaire supérieur.

Mais ce modèle, qui a fait ses preuves pendant plusieurs décennies, montre aujourd'hui des signes d'essoufflement. C'est le constat dressé par Maurice Lam dans son premier essai intitulé «Challenging the Economic Model of Development - A countr y at a crossroads». (Voir plus loin les grandes lignes) Son analyse repose sur une interrogation fondamentale : Maurice dispose-t-elle encore des capacités économiques et institutionnelles nécessaires pour affronter les transformations de l'économie mondiale ?

Pour l'ancien président de l'EDB, le problème ne réside pas uniquement dans l'identification de nouveaux secteurs porteurs. Il concerne surtout la manière dont le pays choisit ses priorités, mobilise ses ressources, oriente les investissements et évalue les résultats de ses politiques économiques.

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Six périodes de transformation

Maurice Lam retrace six grandes périodes qui ont façonné l'économie mauricienne. Entre 1968 et 1978, la création de la zone franche d'exportation a permis de développer l'industrie manufacturière et de créer des emplois, notamment dans le textile. L'éducation gratuite a également posé les bases d'une main-d’œuvre plus qualifiée.

La période 1979-1986 a été marquée par les chocs pétroliers, l'inflation et les difficultés de la balance des paiements. Les ajustements économiques, accompagnés d'une restructuration de l'économie, ont néanmoins favorisé l'expansion des exportations manufacturières et du tourisme.

Entre 1987 et 2004, les services financiers ont pris une place grandissante, soutenus par les accords internationaux, notamment le traité de non-double imposition avec l'Inde. Puis, entre 2005 et 2014, la fin des préférences commerciales dans le textile et le sucre a conduit Maurice à rechercher de nouveaux relais de croissance, notamment dans l'immobilier, les services financiers, le tourisme et les technologies.

La période 2015-2024 a, en revanche, été caractérisée par des pressions budgétaires croissantes, accentuées par la pandémie de Covid-19. L'endettement, les transferts sociaux et les dépenses publiques ont contribué à soutenir l'économie durant la crise, mais ont aussi créé des engagements financiers durables.

Depuis 2024, suivant l'avènement de l'Alliance du Changement au pouvoir, le pays doit composer avec des finances publiques contraintes, une population vieillissante et un environnement international incertain. Pour Maurice Lam, il reste à démontrer que cette nouvelle étape s'accompagne véritablement d'une autre manière de concevoir le développement économique.

Cinq habitudes qui montrent leurs limites

L'auteur identifie cinq caractéristiques récurrentes du modèle mauricien. La première est la capacité du pays à tirer parti des opportunités offertes par l'économie internationale : préférences commerciales, accords fiscaux et accès aux investisseurs étrangers. Toutefois, ces avantages sont désormais moins prévisibles. La compétitivité devra davantage reposer sur les compétences, la qualité des institutions et l'efficacité des entreprises.

La deuxième caractéristique concerne la tendance à développer de nouvelles activités sans nécessairement réformer les structures existantes. Si cette approche a permis de préserver l'emploi et la stabilité sociale, elle peut également maintenir des ressources dans des secteurs dont le rendement économique diminue.

Le troisième élément est le contrat social. L'éducation gratuite, les soins de santé publics et les pensions constituent des acquis importants. Mais le vieillissement de la population modifie progressivement l'équilibre entre les personnes qui contribuent au financement de ces prestations et celles qui en bénéficient.

Maurice Lam souligne également le poids de l'immobilier et de la mobilisation du capital financier dans le développement économique. Ces activités génèrent de la valeur, des investissements et des emplois. Cependant, tous les projets ne produisent pas nécessairement les mêmes retombées en matière de productivité, d'exportations et d'emplois qualifiés.

Enfin, il relève une tendance à engager les réformes les plus difficiles lorsque le pays se trouve déjà sous pression. Selon lui, une économie mature doit être capable d'anticiper les difficultés et d'adapter ses institutions avant qu'une crise ne rende les changements inévitables.

La productivité au coeur du prochain modèle

L'un des arguments centraux de Maurice Lam concerne la productivité. Avec une population active qui ne peut plus augmenter au même rythme qu'auparavant, Maurice ne pourra durablement compter sur la création de nouvelles activités et l'augmentation du nombre de travailleurs pour soutenir sa croissance.

Le pays devra produire davantage de valeur avec les ressources humaines, financières et matérielles dont il dispose. Cela suppose une amélioration des compétences, une meilleure organisation des entreprises, l'adoption des technologies et une plus grande efficacité des investissements.

Cette analyse rejoint plusieurs constats du récent rapport de la Banque mondiale sur la croissance et l'emploi à Maurice. L'institution relève notamment le ralentissement de la productivité, le déplacement d'une partie des investissements vers des activités moins productives et les difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter des travailleurs possédant les compétences adaptées à une économie en mutation.

Le vieillissement démographique constitue une autre contrainte. L'augmentation des dépenses liées aux pensions et à la santé risque de peser davantage sur les finances publiques, alors même que la population en âge de travailler diminue.

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John Chung, analyste financier et exManaging Partner, KPMG : «Adapter le modèle économique à la nouvelle cartographie mondiale»

«Il est évident que Maurice doit adapter son modèle économique à la nouvelle cartographie mondiale. D'une part, les accès préférentiels qui nous ont si bien servis par le passé sont en train de s'éroder. D'autre part, avec la mondialisation, la concurrence devient plus féroce que jamais. À mon avis, l'application de l'intelligence artificielle doit être envisagée et encouragée dans tous les secteurs de l'économie, sans distinction. L'IA reste incontournable pour réaliser des gains de productivité, reléguant même la sécurité de l'emploi au second plan.»