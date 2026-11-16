Ile Maurice: Azad Jeetun - «Il faut un véritable plan d'action pour franchir un nouveau palier»

16 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Azad Jeetun partage le diagnostic de Maurice Lam sur la situation économique du pays et la nécessité d'engager rapidement des réformes structurelles. Il estime toutefois que l'analyse gagnerait à être complétée par une stratégie concrète pour atteindre les objectifs avancés. «La stratégie doit être définie à court, moyen et long terme. Il faut savoir qui sera impliqué et quels seront les stakeholders. S'agirat-il d'un partenariat public-privé, sachant que le secteur privé a été associé à toutes les grandes étapes du développement économique de Maurice ?», souligne-t-il.

L'économiste rejoint également Maurice Lam sur la nécessité de faire de la productivité une priorité dans les principaux secteurs économiques. Pour lui, l'amélioration de la productivité est une condition sine qua non pour permettre aux entreprises mauriciennes de rester compétitives, tant sur le marché local qu'international.

Il estime cependant que les décisions et les politiques mises en oeuvre ces dernières années n'ont pas suffisamment favorisé cet objectif. «Les réajustements salariaux dans le secteur privé comme dans la fonction publique n'ont pas été accompagnés d'une hausse correspondante de la productivité du travail», observe-t-il.

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À l'instar de Maurice Lam, Azad Jeetun considère que Maurice a urgemment besoin d'un plan d'action cohérent et d'un changement de paradigme. Au-delà du diagnostic, il s'agit désormais de définir les priorités, de mobiliser les acteurs économiques et de mettre en place une stratégie permettant au pays de franchir un nouveau palier de développement.

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