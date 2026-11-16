Ile Maurice: Des vacanciers dénoncent une agression et des failles de sécurité

Ce qui devait être un séjour de détente en famille à Maurice a viré au cauchemar pour des vacanciers résidant au Canada, début novembre. Dans une correspondance adressée aux autorités touristiques, une mère de famille dénonce une série d'incidents survenus dans un établissement hôtelier de l'île, impliquant notamment son fils de dix ans. Elle affirme avoir été menacée de mort, tandis que son époux aurait été agressé par plusieurs individus. La famille réclame aujourd'hui que la lumière soit faite sur ces événements.

Tout aurait commencé au Kids Club de l'établissement, où un homme d'une trentaine d'années aurait baissé le short du garçon. Alertée par téléphone par son fils, la mère s'est immédiatement rendue sur place. Selon son récit, le responsable de service de l'hôtel aurait banalisé le geste, affirmant qu'il était normal, dans la culture mauricienne, de baisser le short d'un enfant pour plaisanter. Une réponse qui a profondément choqué les parents.

La situation aurait ensuite dégénéré. La mère affirme avoir été prise à partie par une famille composée de six à sept adultes, qui l'auraient insultée et menacée de mort. Son époux, intervenu pour la défendre, aurait été agressé par quatre à cinq personnes, subissant des ecchymoses et des enflures nécessitant des examens médicaux. Le garçon, témoin de l'agression présumée de son père, aurait été profondément traumatisé. Une déposition a été consignée à la police.

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Ayant déboursé environ Rs 230 000 pour deux chambres, les vacanciers dénoncent également des manquements présumés à la sécurité, notamment l'absence d'un employé à son poste et le dysfonctionnement des caméras de surveillance. Malgré une rencontre avec le directeur général de l'hôtel, ils disent être restés sur leur faim. La famille, qui a porté plainte auprès du ministère du Tourisme, demande désormais aux autorités touristiques d'examiner les circonstances de ces incidents, de préserver les éléments de preuve disponibles et de prendre des mesures pour garantir la sécurité des enfants dans les établissements hôteliers.