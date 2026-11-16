Ile Maurice: Pêche hors lagon, intelligence artificielle, aide sociale - Les grands projets annoncés

La Rodrigues Regional Assembly entend donner un nouvel élan à plusieurs secteurs prioritaires de l'île. Réuni vendredi 13 novembre sous la présidence du Chief Commissioner, Franceau Grandcourt, le Conseil exécutif a avalisé une série de mesures touchant notamment la pêche, la formation, la protection sociale, l'agriculture et les infrastructures. Parmi les projets phares : deux nouveaux dispositifs d'aide aux pêcheurs hors lagon, une formation en intelligence artificielle destinée aux fonctionnaires et un programme de soutien à l'hygiène pour les personnes vulnérables.

Le secteur de la pêche compte parmi les principaux bénéficiaires des nouvelles mesures.

La Commission for Fisheries procédera au lancement de deux dispositifs visant à encourager et à soutenir la pêche hors lagon. Le premier, intitulé Fishing Equipment Assistance Scheme, prévoit une assistance pour l'acquisition d'équipements de pêche destinés aux pêcheurs hors lagon. Le second, Outboard Motor for Professional Off-lagoon Fishers, concerne l'aide à l'acquisition de moteurs hors-bord pour les pêcheurs professionnels exerçant cette activité. À travers ces deux mesures, les autorités régionales veulent promouvoir davantage la pêche au-delà du lagon.

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Autre initiative : le renforcement des compétences numériques dans la fonction publique. La Commission for Training facilitera l'organisation d'un cours de base en intelligence artificielle destiné aux fonctionnaires. Dispensée par Mauritius Telecom entre novembre et décembre 2026, cette formation se tiendra au Polytechnics Mauritius Ltd, sur le campus de Baie Malgache, de midi à 15 heures. Cette initiative marque une ouverture vers les nouvelles technologies et leur utilisation dans l'administration publique.

Aide sociale et infrastructures

Le volet social n'est pas en reste. La Commission for Social Security lancera, le 18 novembre, le Hygiene Support Project. Ce programme vise à apporter une assistance essentielle en couches et en produits d'hygiène aux personnes âgées ainsi qu'aux personnes handicapées âgées de moins de 60 ans. Une mesure qui cible des catégories de la population ayant des besoins spécifiques en matière d'accompagnement et de soutien quotidien.

L'agriculture fait également partie des priorités affichées. La Commission for Agriculture mettra en oeuvre une feuille de route consacrée à la revitalisation du secteur coopératif à Rodrigues. Cette démarche vise à redynamiser les structures coopératives, même si le communiqué ne détaille ni les actions prévues ni le calendrier de mise en oeuvre.

Sur le plan des infrastructures, une décision symbolique a été prise concernant le nouveau réservoir circulaire en béton de Montagne Piquant. D'une capacité de 1 000 mètres cubes, l'ouvrage sera baptisé en hommage à Louis Darcet Edouard, ancien fonctionnaire considéré comme un pionnier du développement de l'approvisionnement en eau à Rodrigues. Cette reconnaissance vient souligner la contribution des anciens fonctionnaires au développement des infrastructures de l'île.

La gestion des terres de l'État a aussi été examinée. Le bureau du Chief Commissioner, à travers la Commission for State Land, procédera à une révision de la valeur locative annuelle des terrains destinés aux projets de développement commercial et industriel à Anse Ally, Le Chou et Baie aux Huîtres. Parallèlement, les autorités régionales souhaitent accélérer les procédures d'octroi de baux sur les terres de l'État pour l'aménagement de lieux de culte.

Services publics et vie communautaire

D'autres décisions concernent le fonctionnement des services publics et la vie communautaire. Une subvention sera versée à la Rodrigues Public Utilities Corporation afin de couvrir ses dépenses opérationnelles pour le mois d'octobre 2026. Le Conseil exécutif a également approuvé la prise en charge des billets d'avion aller-retour des élèves du PSE Dance Group, qui représenteront Rodrigues à l'Urban Konection International Festival, à La Réunion, du 23 au 29 novembre.

À travers ces différentes décisions, l'Assemblée régionale met en avant plusieurs axes de développement, allant de la diversification des activités de pêche à la modernisation des compétences administratives , e n passant par le soutien aux populations vulnérables et la relance du secteur coopératif. Reste désormais à suivre la concrétisation de ces annonces, à quelques mois des élections régionales, attendues en mars 2027 : le mandat de l'actuelle Assemblée régionale court jusqu'au 5 mars 2027. Si plusieurs initiatives disposent déjà de dates de lancement ou de périodes d'exécution, d'autres devront encore être précisées, notamment en ce qui concerne les modalités, les financements et les bénéficiaires. C'est sur le terrain que se mesurera l'impact de ces projets sur le quotidien des Rodriguais.