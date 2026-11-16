Ile Maurice: L'île réélue pour le mandat 2027-2030

Maurice a été réélue au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour le mandat 2027-2030. L'élection a eu lieu le lundi 16 novembre à Doha, au Qatar, lors de la Conférence de plénipotentiaires 2026 (PP-26).

La délégation mauricienne était conduite par le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul. Il était accompagné de Brian Glover, représentant permanent de Maurice auprès de l'Office des Nations unies à Genève.

Composé de 48 États membres élus, le Conseil est l'organe directeur de l'UIT entre deux conférences de plénipotentiaires. Il supervise la mise en oeuvre des décisions stratégiques de l'organisation et examine les grandes questions administratives et financières.

Pour Maurice, petit État insulaire africain en développement, ce mandat offre une tribune pour défendre les besoins des économies insulaires et en développement, souligne le ministère. Il cite notamment une connectivité abordable, des infrastructures résilientes, l'accès aux technologies émergentes et la cybersécurité. Cette réélection intervient alors que le pays poursuit sa transformation numérique, dans le cadre du Digital transformation blueprint 2025-2029 et de la National artificial intelligence strategy.