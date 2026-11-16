Sénégal: Francophonie - L'élection du secrétaire général reportée à novembre 2027

16 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), initialement prévue lors du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge, n'aura finalement pas lieu cette année.

Réunis ce lundi 16 novembre 2026, les dirigeants des États et gouvernements membres ont décidé de reporter le scrutin d'un an, en raison de l'absence de consensus autour des candidats en lice, selon plusieurs média citant des sources proches de l'AFP.

Ce report s'accompagne du maintien en fonction de l'actuelle secrétaire générale, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, pour une année supplémentaire, jusqu'en novembre 2027. Candidate à un troisième mandat, elle a accepté, dans le cadre du compromis trouvé, de ne pas briguer un nouveau mandat à l'issue de cette période.

Le blocage trouve notamment son origine dans les tensions diplomatiques entre Kigali et Kinshasa. La République démocratique du Congo (RDC), opposée à la reconduction de Louise Mushikiwabo, soutenait la candidature de Juliana Lumumba, ancienne ministre congolaise. Les autorités congolaises avaient même brandi la menace d'un retrait de l'organisation.

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Outre ces deux personnalités, la compétition comptait également l'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba. Avec le report du scrutin, ces candidats pourront, s'ils le souhaitent, se représenter lors de la prochaine échéance, tout comme de nouvelles personnalités susceptibles d'entrer dans la course.

Cette année supplémentaire doit permettre à l'OIF de mener des réformes institutionnelles sous la présidence cambodgienne. L'objectif est de dépasser les divisions actuelles et de créer les conditions d'un consensus avant la prochaine désignation du secrétaire général, prévue en novembre 2027.

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