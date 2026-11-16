Sénégal: Francophonie - Bassirou Diomaye Faye s'entretient avec le Premier ministre canadien Mark Carney

16 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a poursuivi, ce lundi 16 novembre 2026 à Phnom Penh, ses rencontres diplomatiques en marge du 20e Sommet de la Francophonie.

Pour cette dernière journée des travaux, le chef de l'État sénégalais s'est entretenu avec le Premier ministre du Canada, Mark Carney.

Les échanges ont notamment porté sur les relations bilatérales entre Dakar et Ottawa. Les deux dirigeants ont salué la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent leurs pays, partenaires de longue date au sein de l'espace francophone et des instances multilatérales.

Ils ont également évoqué les perspectives de consolidation de ce partenariat, avec un accent particulier sur les secteurs de l'économie, des investissements et de l'agriculture. Autant de domaines dans lesquels les deux pays entendent explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

La rencontre a aussi permis d'aborder les grandes orientations de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à l'issue du sommet de Phnom Penh, ainsi que les préparatifs du prochain rendez-vous francophone. Le Canada accueillera en effet le 21e Sommet de la Francophonie en 2028.

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