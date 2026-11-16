Sénégal: Judo - Mbagnick Ndiaye en or à Abidjan pour un 16e sacre continental

Mbagnick Ndiaye continue d'enrichir son palmarès. Le judoka sénégalais a remporté, dimanche 15 novembre 2026, la médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kg à l'Open africain d'Abidjan. En dominant le Saoudien Saud Manaie par ippon en finale, il s'est offert son 16e sacre en tournoi Continental Open.

Le Sénégalais a encore frappé. Engagé chez les poids lourds (+100 kg), Mbagnick Ndiaye a remporté l'Open africain d'Abidjan, disputé du 13 au 15 novembre en Côte d'Ivoire. Au Palais des sports de Treichville, le champion d'Afrique a bouclé la compétition de la meilleure des manières en prenant le dessus sur le Saoudien Saud Manaie lors de l'ultime combat.

Une victoire nette, obtenue par ippon, qui lui permet de décrocher une nouvelle médaille d'or et de porter à 16 son nombre de titres remportés en tournoi Continental Open. Une performance qui confirme la régularité du judoka sénégalais sur la scène africaine et internationale.

Ce nouveau succès revêt également un enjeu important dans la perspective des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les points engrangés à Abidjan viennent renforcer sa position dans la course à la qualification pour le rendez-vous olympique, prévu du 14 au 31 juillet 2028.

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Cette édition de l'Open africain a rassemblé près d'une centaine de judokas représentant 22 pays issus de quatre continents. Dans cette compétition relevée, Mbagnick Ndiaye a une nouvelle fois fait parler son expérience et sa puissance pour s'adjuger la première place.

À moins de deux ans des Jeux de Los Angeles, le poids lourd sénégalais poursuit ainsi sa préparation et confirme ses ambitions sur la route de sa prochaine échéance olympique.