Sénégal: «Coumba IA», la voix sénégalaise qui a accueilli les Joj en 80 langues

Et si la langue n'était plus un obstacle pour accueillir le monde au Sénégal ? C'était le pari de Mamadou Diaw Bâ, jeune développeur sénégalais à l'origine de «Coumba IA», un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, capable d'échanger dans plus de 80 langues. Conçu pour faciliter l'accueil et l'orientation des participants aux Joj « Dakar 2026 », cet outil visait à simplifier leur séjour et à rendre les innovations numériques accessibles au plus grand nombre.

Développé par une équipe de jeunes Sénégalais dirigée par Mamadou Diaw Bâ, «Coumba IA» a été lancé le mercredi 28 octobre. Sa particularité : permettre des échanges vocaux en wolof, en peul, en français, en chinois, en japonais et dans plus de 75 autres langues. Une fonctionnalité destinée à faciliter la communication entre les visiteurs étrangers et leurs interlocuteurs sénégalais, sans intermédiaire. Selon son concepteur, l'outil a été développé de manière autonome, sans recours aux solutions d'intelligence artificielle les plus connues du public. L'application dispose également d'une base de connaissances consacrée aux Joj.

Elle pouvait ainsi renseigner les utilisateurs sur les Jeux et servir d'interface avec des plateformes d'achat ou d'information. « On n'a jamais généré un tel outil, même lors de la Coupe du monde. Coumba Ia va servir d'interface entre les utilisateurs et les plateformes d'achat ou de renseignement, car, pour nous, il faut permettre aux personnes qui ne maîtrisent pas les outils numériques de profiter de toutes les innovations offertes par l'intelligence artificielle », explique le jeune développeur et publiciste de formation. Au-delà de la traduction et des échanges vocaux, «Coumba IA» pouvait fournir des informations sur les sites accueillant les compétitions et aider les Sénégalais à découvrir des disciplines sportives encore peu connues du grand public, comme le badminton.

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Les tests effectués en interne se sont révélés concluants, selon son concepteur. L'enjeu est désormais de déployer l'application à grande échelle, au-delà des Jeux. À ce sujet, le Cojoj devait prendre en charge le volet communication en assurant sa promotion sur les différents sites. Des codes Qr, notamment à l'aéroport, devaient permettre aux visiteurs d'accéder à l'outil et d'échanger directement dans la langue de leur choix. Mamadou Diaw Bâ plaide également pour un accompagnement accru afin de déployer sa création dans les administrations et les entreprises publiques. Il peut déjà compter sur le soutien de la Direction de l'éducation et de l'insertion de la Ville de Dakar, qui a intégré l'outil dans ses services.