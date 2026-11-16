Sénégal: UIT - Le pays reconduit au Conseil

Le Sénégal conserve son fauteuil au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT). À l'issue du scrutin organisé ce lundi à Doha, au Qatar, notre pays figure parmi les 13 États africains élus pour le mandat 2027-2030. Une nouvelle réélection qui prolonge une présence ininterrompue de Dakar au sein de cet organe stratégique depuis 1972.

La compétition était particulièrement disputée. Dix-neuf pays africains étaient en lice pour seulement treize sièges. Au terme du vote, douze des treize membres sortants ont réussi à conserver leur place. Il s'agit de l'Algérie, du Nigeria, du Rwanda, de l'Égypte, du Sénégal, du Ghana, de l'Afrique du Sud, du Kenya, de la Tanzanie, de Maurice, de la Tunisie et du Maroc.

La principale nouveauté de ce scrutin est l'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil. Abidjan décroche ainsi l'un des treize sièges réservés à l'Afrique, à l'occasion de sa première candidature. À l'inverse, l'Ouganda, jusque-là membre de l'instance, perd son fauteuil. Il est le seul représentant sortant à ne pas avoir été reconduit. Les cinq autres prétendants, le Cabo Verde, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Libye et le Mali, n'ont pas réussi à intégrer cette instance.

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Pour le Sénégal, cette réélection revêt une dimension historique. Membre de l'UIT depuis 1960, le pays avait accédé pour la première fois au Conseil en 1972. À l'issue du prochain mandat, il totalisera ainsi 58 années de présence continue dans cet organe de gouvernance internationale.

Pour Dakar, l'enjeu sera donc de continuer à faire entendre la voix de l'Afrique et à défendre ses priorités dans la gouvernance mondiale du numérique.