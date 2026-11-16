Afrique: Football /CAN U23 - Les Barea dominés par Amaglug-glug

Madagascar a perdu 1-0 face à l'Afrique du Sud, samedi au stade Lucas Moripe de Tshwane, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23. Le retour se jouera mardi dans le même stade.

Les Barea ont résisté durant le premier quart d'heure avant de subir la pression sud-africaine. Les Amaglug-glug ont ensuite dominé les débats, mais le score est resté nul et vierge à la pause. La Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans, prévue en Égypte en 2027, servira également de qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Le sélectionneur franco-algérien Boualem Mankour a titularisé sept joueurs évoluant à Madagascar. En attaque, il a associé Maminiaina Notahianiavo et Christiano Razafimanana, du CFFA, champion national en titre, à Massinga Ranaivoson. L'ancien meilleur buteur du Cosfa évolue depuis quelques mois au Bazar Brothers FC, aux Seychelles.

Les Sud-Africains ont maintenu la pression au retour des vestiaires. Plaatjies a inscrit l'unique but de la rencontre à la 72e minute.

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Manque d'agressivité

Le gardien malgache Cladec Laguesse Christopher, qui évolue à l'ESTAC Troyes, a limité l'écart en repoussant plus de cinq tirs cadrés. Supérieurs sur les plans technique et tactique, les Bafana Bafana ont pris le dessus sur des Barea qui ont manqué d'agressivité et de maîtrise dans leur organisation.

Le match retour se jouera ce mardi 17 novembre à 23 h, heure de Madagascar, au stade Lucas Moripe de Tshwane. Boualem Mankour et ses joueurs ont eu deux jours pour ajuster leur jeu avant cette rencontre décisive. Les Barea devront s'imposer pour espérer poursuivre leur parcours dans les éliminatoires.