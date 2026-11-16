Madagascar: Loi De Finances - Le SIM soutient la hausse des droits de douane sur les bondillons

Le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) soutient le relèvement de 20 % à 30 % des droits de douane sur les bondillons de savon, prévu dans le projet de loi de finances initiale pour 2027. Dans un communiqué publié le 13 novembre 2026, l'organisation patronale estime que cette mesure protégerait la production locale face à la concurrence étrangère.

« Cette mesure répond à notre mission, qui est de défendre et promouvoir l'industrie malgache. Elle favorise la valeur ajoutée nationale et l'emploi à Madagascar », affirme le syndicat.

Selon le SIM, l'importation de bondillons, des produits semi-finis utilisés dans la fabrication du savon, pénalise les industriels qui ont investi dans la saponification à Madagascar. Le syndicat estime que leur production suffit à couvrir les besoins du marché national. « Favoriser l'importation de bondillons va tuer nos vraies industries du savon », avertit-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les importateurs font valoir que les bondillons doivent encore être transformés à Madagascar pour donner du savon commercialisable, tandis que le savon fini importé peut être vendu dès son arrivée. « Les entreprises qui importent des bondillons ne font pas de la simple revente. Elles réalisent une transformation industrielle à Madagascar, créent de la valeur ajoutée nationale et contribuent à l'emploi ainsi qu'au développement économique du pays », soutiennent-ils.