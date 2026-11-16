Madagascar: L'inclusivité, une exigence politique

Plus que jamais soucieux d'un avenir politique sain pour le pays, les évêques catholiques de Madagascar prêchent l'inclusivité à la veille de la concertation nationale.

L'inclusivité, une exigence politique

Plus qu'une simple interpellation morale, la déclaration faite à l'issue de la Conférence des évêques constitue une lecture critique de la situation nationale. Les prélats y rappellent notamment les conditions nécessaires à une véritable refondation du pays et pointent du doigt les maux de la société malagasy actuelle, comme l'insécurité, la propagation de la drogue, la dégradation des comportements sociaux, les difficultés économiques, la désinformation et les tensions dans l'espace public. La déclaration évoque également le contraste entre les difficultés quotidiennes de la population et les responsabilités de ceux qui détiennent le pouvoir. Les évêques dénoncent notamment la faiblesse des prix agricoles payés aux producteurs, alors que les dépenses des ménages continuent de s'alourdir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais c'est surtout sur le terrain démocratique que l'intervention des évêques prend une dimension particulière. En plaçant l'inclusivité au coeur de la prochaine concertation nationale, ils rappellent qu'un processus de dialogue ne peut se réduire à une rencontre institutionnelle ni à une succession de consultations formelles. Pour les évêques, la légitimité de la concertation nationale dépendra avant tout de sa capacité à faire remonter les préoccupations réelles de la population, y compris celles des communautés rurales et des territoires éloignés des centres de décision. L'avertissement de ces hommes d'Église est clair : une concertation dont les conclusions seraient déjà définies avant même l'ouverture des débats risquerait de devenir un exercice de validation plutôt qu'un véritable espace de dialogue.

La représentativité ne se mesure pas uniquement au nombre de participants ou à la diversité des institutions conviées. Elle se vérifie dans la capacité des différentes composantes de la société à peser réellement sur les orientations et les décisions qui seront retenues. En somme, l'inclusivité ne doit pas être un argument de communication, mais une exigence politique.